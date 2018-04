Двама холандци в идеалния отбор на "Премиър 12"

Бейзбол

Двама представители на европейския шампион Холандия бяха избрани в идеалния отбор на световното първенство по бейзбол "Премиър 12". Шортстопът Карлтън Даал и аутфилдерът Рандолф Одубер попаднаха сред 11-те, които оформиха "дрийм тима" на встъпителното издание на турнира, провел се този месец в Тайван и Япония.



Най-много свои представители – трима, очаквано има шампионът Корея, а освен Холандия с по двама играчи в "звездния" състав са вицешампионът САЩ и бронзовият медалист Япония. С по един бейзболист отбора мечта допълват Мексико и Канада.



Следващото издание на "Премиър 12" трябва да се проведе през 2019 г., когато отново в турнира ще участват националните отбори на първите 12 страни в годишната световна ранглиста на конфедерацията (WBSC). Надеждите са тогава надпреварата да бъде и олимпийска квалификация за игрите в Токио '20, ако междувременно бейзболът бъде включен в програмата.





ИДЕАЛЕН ОТБОР НА "ПРЕМИЪР 12"



SP Шохей Отани Япония

RP Дъстин Молекен Канада

C Умберто Соса Мексико

1В Шо Наката Япония

2В Адам Фрейзиър САЩ

3В Хван Джае-Гюн Корея

SS Карлтън Даал Холандия

OF Рандолф Одубер Холандия

OF Мат Макбрайд САЩ

OF Ким Хюн-Соо Корея

DH Лий Дае-Хо Корея





ИНДИВИДУАЛНИ НАГРАДИ



Водещ хитър Мат Макбрайд (САЩ) .526 (5 RBI, 4 R)

Питчер с най-добър ERA Шохей Отани (Яп) 0,00 (13 IP)

Питчер с най-добър баланс Крис Льору (Кан) 2-0 (1,42 ЕRА, 12,2 IP)

Най-много вкарани точки Шо Наката (Яп) 13 RBI

Най-много хоумръни Лин Чи-Шън (Тайв) 4 HR

Най-много откраднати бази Рандолф Одубер (Хол) 3 SB

Най-много отбелязани точки Тайлър О'Нийл (Кан) 8 R

Най-добър филдер Хаято Сакамото (Яп) 1.000 (10 РО, 20 А)

Най-полезен играч (MVP) Ким Хюн-Соо (Кор) .286 (10 RBI, 3 R)





КРАЙНО КЛАСИРАНЕ 2015



1. Корея (№8 в света)

2. САЩ (№2)

3. Япония (№1)

4. Мексико (№12)

5. Канада (№7)

6. Куба (№3)

7. Холандия (№5)

8. Пуерто Рико (№9)

9. Тайван (№4)

10. Венецуела (№10)

11. Доминиканска република (№6)

12. Италия (№11)