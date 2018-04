Бойни спортове Кубрат Пулев срещу американец на 5 декември в Хамбург 24 ноември 2015 | 10:43 - Обновена 0 0 0 0 39



Морис Харис е на 39 години, с 50 мача зад гърба си. Той има 26 победи, 11 от тях с нокаут. Последната му изява бе на 10 октомври в Каракас (Венесуела), когато загуби от Александър Устинов (Узб) битката за вакантния пояс в тежка категория на Световната боксова асоциация (WBA).



Пулев (22 мача, 21 победи, 11 с нокаут) ще се качи на ринга в най-новата зала на Хамбург - ISLAND PARK HALL в предпоследен двубой от програмата на гала-вечерта "Back to the roots" („Обратно към корените“) на промотърската компания "Зауерланд".







Последната дума ще има съотборникът му Джак Кулкай (20 победи, 10 с нокаут). Германецът ще защитава световната титла в категория лека-средна на WBA срещу непобедения досега австралиец Денис Хоган (22-0). Кулкай, известен с прякора Златния Джак, е шампион на планетата за аматьори от Милано 2009 и сребърен медалист от европейското в Ливърпул 2008, където Кобрата триумфира със златото в категория над 91 кг.



В Берлин, Пулев и Кулкай се подготвят под ръководството на един от най-успешните треньори в историята на германския бокс – Ули Вегнер.



"Няма нищо по-преходно от успеха. Победата на Артур е вече извън главата ми. Сега единственото, което ме вълнува е Кубрат и Джак да го последват", коментира Вегнер.



Въпреки ангажиментите си към Абрахам, който защити световната си титла в супер-средна категория в Хановер, Вегнер, не изпусна нито за миг от поглед Пулев и Кулкай.



"Намираме се в последната седмица на усилени тренировки, в която нямаме право на грешка. Кубрат и Джак проведоха сериозни спаринги докато бяхме в Хановер. Вече се върнахме в нашата база и сме концентрирани върху финалните детайли на работата с момчетата. Целта ми е и Кубрат, и Джак да бъдат не просто световни шампиони, а за дълго носители на световните титли в своите категории“, казва още 73-годишният специалист.



Билети за галата "Обратно към корените" могат да бъдат открити за онлайн продажба в мрежата на Американският боксьор Морис Харис ще е следващият съперник на Кобрата. Двамата ще се изправят един срещу друг на гала вечер в Хамбург на 5 декември.Морис Харис е на 39 години, с 50 мача зад гърба си. Той има 26 победи, 11 от тях с нокаут. Последната му изява бе на 10 октомври в Каракас (Венесуела), когато загуби от Александър Устинов (Узб) битката за вакантния пояс в тежка категория на Световната боксова асоциация (WBA).Пулев (22 мача, 21 победи, 11 с нокаут) ще се качи на ринга в най-новата зала на Хамбург - ISLAND PARK HALL в предпоследен двубой от програмата на гала-вечерта "Back to the roots" („Обратно към корените“) на промотърската компания "Зауерланд".Последната дума ще има съотборникът му Джак Кулкай (20 победи, 10 с нокаут). Германецът ще защитава световната титла в категория лека-средна на WBA срещу непобедения досега австралиец Денис Хоган (22-0). Кулкай, известен с прякора Златния Джак, е шампион на планетата за аматьори от Милано 2009 и сребърен медалист от европейското в Ливърпул 2008, където Кобрата триумфира със златото в категория над 91 кг.В Берлин, Пулев и Кулкай се подготвят под ръководството на един от най-успешните треньори в историята на германския бокс – Ули Вегнер."Няма нищо по-преходно от успеха. Победата на Артур е вече извън главата ми. Сега единственото, което ме вълнува е Кубрат и Джак да го последват", коментира Вегнер.Въпреки ангажиментите си към Абрахам, който защити световната си титла в супер-средна категория в Хановер, Вегнер, не изпусна нито за миг от поглед Пулев и Кулкай."Намираме се в последната седмица на усилени тренировки, в която нямаме право на грешка. Кубрат и Джак проведоха сериозни спаринги докато бяхме в Хановер. Вече се върнахме в нашата база и сме концентрирани върху финалните детайли на работата с момчетата. Целта ми е и Кубрат, и Джак да бъдат не просто световни шампиони, а за дълго носители на световните титли в своите категории“, казва още 73-годишният специалист.Билети за галата "Обратно към корените" могат да бъдат открити за онлайн продажба в мрежата на www.eventim.de и в тази на www.tickethall.de. В Германия шоуто с участието на Кобрата ще се излъчва директно по SAT1 и онлайн в платформата www.ran.de. У нас по традиция феновете на бокса могат да наблюдават Пулев в ефира на Нова Броудкастинг Груп. снимки: Фейсбук

Още по темата

0 0 0 0 39 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 13221 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1 2 3