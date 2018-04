Балкани Валери Божинов посяга към голмайсторския приз 22 ноември 2015 | 22:50 - Обновена 0 0 0 1 11



"Да спечеля голмайсторската награда беше една от целите ми при идването в Партизан. Може и да не съм имал много шансове, да съм правил пропуски, но девет гола са си девет гола. Смятам, че мога да отбележа повече. Надявам се до паузата да изляза начело в класирането. Естествено, това не зависи само от мен, а и от съотборниците ми, които трябва да ми асистират. Още в началото на кариерата си в Лече за шест месеца отбелязах 11 или 12 гола и сега бих се радвал да повторя това постижение", споделя Божинов пред Моцарт Спорт.



Валери хвали и другия българин в състава на Партизан Иван Бандаловски, който игра като централен бранител срещу Нови Пазар.



"Много ми хареса как се представи. Беше бърз, агресивен, даваше точни пасове в средата на терена. Аз съм уверен в качествата му и знам, че може да покрие и четирите позиции в защита", сипе похвали към колегата си Божинов. Според него в двубоя с Нови Пазар Партизан най-сетне е показал солидност в защитата. В първенството "гробарите" изостават много от лидера Цървена звезда, но могат да спасят сезона си с добри игри в Лига Европа.

