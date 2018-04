Тенис Официално: Франко Давин е новият треньор на Григор 22 ноември 2015 | 17:03 - Обновена 0 0 0 8 17



Давин и Григор в момента са в Монако, където Димитров се готви за демонстративния мач с Гаел Монфис на 28 ноември в зала "Арена Армеец". Веднага след шоуто с французина, Димитров и екипът му заминават за Маями, където ще тренират до началото на новия сезон.



Давин, който в началото на следващата година ще навърши 46, за последно бе треньор на Хуан Мартин дел Потро, като наставляваше сънародника си повече от 7 години. С Давин до себе си, Дел Потро вдигна единствената си титла от "Големия шлем" с триумфа над Роджър Федерер на US Open 2009.



