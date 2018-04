Бейзбол Харпър стана най-младият единодушен MVP, Доналдсън също ликува (видео) 20 ноември 2015 | 11:30 - Обновена 0 0 0 0 0



Харпър, който отпразнува 23-тия си рожден ден на 16 октомври, бе посочен на първо място от всички 30 журналисти, участващи в анкетата на северноамериканската ресорна асоциация (BBWAA), и събра максимално възможните 420 т., разпределяни по системата 14-9-8-7-6-5-4-3-2-1 до 10-о място. Втори и трети се наредиха двама първи бейзмени – Пол Голдшмит (Аризона Дайъмъндбекс) с 234 т. и Джоуи Вото (Синсинати Редс) със 175 т.







"Всичко, което исках този сезон, бе да остана здрав и да играя всеки ден. Сега съм много развълнуван, много поласкан", заяви Харпър, който през 2015 г. изигра 153 мача, в които батира средно .330 с общо 42 хоумръна и 99 RBI. Столичани обаче така и не стигнаха до плейофите и това превърна тяхната звезда в първия MVP от тим, неучаствал в битката за титлата, след Алберт Пухолс в Сейнт Луис Кардиналс през 2008 г.



Победителят във вота за АЛ Доналдсън пък събра 385 т. от 23 първи и 7 втори места и така изпревари двама централни аутфилдери – Майк Траут от Лос Анджелис Ейнджълс (304 т.) и Лоренцо Кейн от шампиона Канзас Сити Роялс (225 т.).







"Сигурен съм, че първото място на Торонто в дивизията е повлияло на гласуването. Заедно с останалите момчета вдигнахме много бариери, стояли дълго пред клуба", коментира едва вторият MVP в историята на "сините сойки" след Джордж Бел през 1987 г.



През изминалото първенство 29-годишният Доналдсън, чийто юбилеен 30-и рожден ден предстои на 8 декември, постигна върховите в АЛ 123 RBI и отбеляза водещите в цялата МЛБ 122 точки. Слъгърът на Блу Джейс удари 41 хоумръна и завърши редовния сезон със среден коефициент на батиране .297.





