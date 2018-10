Баскетбол Барселона и Везенков с първа победа в Евролигата (видео) 24 октомври 2015 | 11:46 - Обновена 0 0 0 1 0 Испанският вицешампион Барселона постигна първа победа в Евролигата по баскетбол за мъже, след като в среща от втория кръг в група "С" се наложи над гостуващия Зельона гора (Полша) със 78:72 (19:20, 24:17, 21:20, 14:15) точки. Испанците изиграха силна втора четвърт и на почивката водеха с 43:37.



Българинът Александър Везенков игра близо 13 минути за домакините и се отличи с една тройка и една асистенция. Самардо Самюелс беше най-резултатен за Барселона с 23 точки, а Хуан Карлос Наваро и Томас Саторански добавиха по 10 точки. За полския тим се отличиха Деян Боровняк и Матеуш Понитка с по 15 точки.



В другата среща от групата Жалгирис (Литва) загуби от Кубан (Русия) със 74:76 точки. Руският тим оглави класирането след втората си поредна победа. ЦСКА Москва записа втори пореден успех в група "Д", след като победи като гост Динамо Сасари (Италия) със 107:78 точки. Нандо Де Коло се отчете с 18 точки и 6 асистенции за ЦСКА Москва. Кайл Хайнс добави 15 точки и 5 борби, а Арън Джексън завърши с 12 точки. Дейвид Логън бе най-резултатен за домакините с 20 точки.



Германският шампион Бамберг пък се наложи над Дарюшафака (Турция) с 86:76 точки. В група "А" Страсбург (Франция) спечели срещу гостуващия Фенербахче (Турция) с 91:70 точки и записа първи успех в турнира.



Испанският Витория (Испания) наделя над Олимпиакос (Гърция) с 96:89 точки след продължение в група "Б". Редовното време завърши 80:80, но в добавените пет минути домакините спечелиха с 16:9 точки. Бившият център на гръцкия тим Янис Борусис направи "дабъл-дабъл" - 28 точки и 12 борби за победителите. Мат Лойески вкара 28 точки за Олимпиакос.



Срещи от втория кръг в груповата фаза на Евролигата по баскетбол за мъже:



група "А":

Байерн Мюнхен (Германия) - Химки (Русия) - 69:60

Реал Мадрид (Испания) - Цървена звезда (Сърбия) - 98:71

Страсбург (Франция) - Фенербахче (Турция) - 91:70



временно класиране:

1. Реал Мадрид 2 1 1 168:155 3 точки

2. Химки 2 1 1 144:139 3

3. Байерн Мюнхен 2 1 1 136:134 3

4. Страсбург 2 1 1 150:151 3

5. Цървена звезда 2 1 1 152:157 3

6. Фенербахче 2 1 1 144:158 3



Група "В":

Анадолу Ефес (Турция) - Милано (Италия) - 89:73

Цедевита (Хърватия) - Лимож (Франция) - 80:84

Витория (Испания) - Олимпиакос (Гърция) - 96:89 след продължение



временно класиране:

1. Ефес Истанбул 2 2 0 178:150 4 точки

2. Олимпиакос 2 1 1 165:157 3

3. Витория 2 1 1 172:167 3

4. Лимож 2 1 1 161:169 3

5. Милано 2 1 1 151:165 3

6. Цедевита 2 0 2 141:160 2



Група "С":

Панатинайкос (Гърция) - Пънар Кършияка (Турция) - 85:73

Барселона (Испания) - Зельона гора (Полша) - 78:72

Жалгирис (Литва) - Кубан (Русия) - 74:76



временно класиране:

1. Кубан 2 2 0 157:144 4 точки

2. Жалгирис 2 1 1 140:138 3

3. Панатинайкос 2 1 1 155:154 3

4. Пънар Кършияка 2 1 1 144:147 3

5. Барселона 2 1 1 140:143 3

6. Зельона гора 2 0 2 134:144 2



група "Д":

Макаби Тел Авив (Израел) - Уникаха (Испания) - 82:93

Бамберг (Германия) - Дарюшафака (Турция) - 86:76

Динамо Сасари (Италия) - ЦСКА Москва (Русия) - 78:107



временно класиране:

1. ЦСКА Москва 2 2 0 207:147 4 точки

2. Уникаха 2 2 0 169:153 4

3. Бамберг 2 1 1 157:152 3

4. Дарюшафака 2 1 1 159:160 3

5. Динамо Сасари 2 0 2 152:190 2

6. Макаби Тел Авив 2 0 2 151:193 2 Incredible 3 pointer buzzer beater to close the third quarter for A. Vezenkov of @FCBbasket https://t.co/NCdrTBMRIr— EuroleagueBasketball (@Euroleague) October 23, 2015 Incredible 3 pointer buzzer beater to close the third quarter for A. Vezenkov of @FCBbasket https://t.co/NCdrTBMRIr— EuroleagueBasketball (@Euroleague) October 23, 2015

Още по темата

0 0 0 1 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 2544

1