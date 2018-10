НБЛ с ново партньорство

Баскетбол

Националната баскетболна лига (НБЛ) и БФМотоциклетизъм сключиха споразумение за партньорство. Така фенове на баскетбола ще имат възможността да спечелят билети за най-голямото шоу в света на мотоциклетизма у нас - Night of the Jumps, което федерацията по мотоциклетизъм организира на 12.12 в Арена Армеец.



По време на всеки кръг от НБЛ до 12.12 след томбола сред зрителите на всички двубои от Лигата късметлии ще имат възможност да спечелят по 2 билета за шоуто в Арена Армеец. Всеки от изтеглените трябва да демонстрира точен мерник от тройката, като най - точните след 3 опита ще се сдобият с пропуск за Night of the Jumps.