Съдийски назначения за 12-ия кръг в "Б" група

Съдийски назначения, 12-и кръг "Б" ПФГ 23 Октомври 2015 г. Петък 16:00 ч. ФК Септември Симитли - ФК Дунав 2010 ГС: Борислав Николаев Колев, АС: Николай Георгиев Георгиев Иво Величков Боев 4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб СН: Георги Димитров Влъчков 23 Октомври 2015 г. Петък 16:00 ч. ФК Пирин 2002 - ПФК Добруджа 1919 ГС: Александър Костадинов Костадинов, АС: Валентин Желев Добрев Иван Стоянов Копчев 4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов СН: Георги Стефанов Кордев 23 Октомври 2015 г. Петък 16:00 ч. ПФК Спартак Плевен - ПФК Банско 1951 АД ГС: Иван Георгиев Пенчев, АС: Антон Кънчев Тончев Красимир Енчев Енев 4-ТИ: Павел Тихомиров Мичев СН: Йордан Иларионов Дурчев 23 Октомври 2015 г. Петък 17:00 ч. ФК Верея - ПФК Локомотив 2012 Мездра ГС: Никола Илиянов Атанасов АС: Илиян Петров Капарашев Енчо Христов Енчев 4-ТИ: Павлин Ханик Тютюнджиян СН: Йосиф Петров Ронков 26 Октомври 2015 г. Понеделник 14:30 ч. ПФК Литекс-2 - ФК Локомотив Горна Оряховица ГС: Ивелин Венциславов Занев, АС: Мирослав Пламенов Марков Християн Йорданов Ганев 4-ТИ: Людмил Димитров Павлов СН: Валентин Ангелов Костов 26 Октомври 2015 г. Понеделник 16:00 ч. ПФК Лудогорец-2 - ФК Оборище Панагюрище ГС: Валентин Станчев Железов АС: Стефан Димитров Димитров Мурад Шабан Вели 4-ТИ: Димитър Иванов Желязков СН: Красимир Иванов Василев 27 Октомври 2015 г. Вторник 14:30 ч. ПФК Нефтохимик 1962 АД - ФК Ботев Гълъбово 1945 ГС: Михаил Красимиров Парушев АС: Христо Пламенов Хаджийски Мирослав Николаев Симеонов 4-ТИ: Валентин Георгиев Станчев СН: Райчо Стоянов Райчев 3 Ноември 2015 г. Вторник 15:30 ч. ФК Созопол - ОФК Поморие ГС: Георги Владимиров Игнатов АС: Драган Кирилов Стойков Георги Крумов Стоянов 4-ТИ: Живко Георгиев Недялков СН: Христо Тенев Недялков

Давид Луис и Вилиан не попаднаха в отбора на Бразилия за предстоящите контроли срещу Саудитска Арабия и Аржентина, но това изобщо не помрачи настроението им. Вместо в лагера на Тите, двамата южноамериканци се озоваха в ...

Левски | ЦСКА | Лудогорец | Първа лига | Втора лига | Национални отбори по футбол | Купа на България | Англия | Испания | Италия | Германия | Франция | Русия | Шампионска лига | Лига Европа | Мачове на живо | Волейбол | Тенис | Формула 1 | Баскетбол

Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.

Fans on Facebook Video on Youtube Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group

