Съдийски назначения за 12-ия кръг в "Б" група

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Звезди на Челси хранят мечка и тигър
Давид Луис и Вилиан не попаднаха в отбора на Бразилия за предстоящите контроли срещу Саудитска Арабия и Аржентина, но това изобщо не помрачи настроението им. Вместо в лагера на Тите, двамата южноамериканци се озоваха в ...Виж още
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БГ Футбол
Съдийски назначения, 12-и кръг "Б" ПФГ
23 Октомври 2015 г. Петък 16:00 ч.
ФК Септември Симитли - ФК Дунав 2010
ГС: Борислав Николаев Колев, АС: Николай Георгиев Георгиев Иво Величков Боев
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Георги Димитров Влъчков
23 Октомври 2015 г. Петък 16:00 ч.
ФК Пирин 2002 - ПФК Добруджа 1919
ГС: Александър Костадинов Костадинов, АС: Валентин Желев Добрев Иван Стоянов Копчев
4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов
СН: Георги Стефанов Кордев
23 Октомври 2015 г. Петък 16:00 ч.
ПФК Спартак Плевен - ПФК Банско 1951 АД
ГС: Иван Георгиев Пенчев, АС: Антон Кънчев Тончев Красимир Енчев Енев
4-ТИ: Павел Тихомиров Мичев
СН: Йордан Иларионов Дурчев
23 Октомври 2015 г. Петък 17:00 ч.
ФК Верея - ПФК Локомотив 2012 Мездра
ГС: Никола Илиянов Атанасов АС: Илиян Петров Капарашев Енчо Христов Енчев
4-ТИ: Павлин Ханик Тютюнджиян
СН: Йосиф Петров Ронков
26 Октомври 2015 г. Понеделник 14:30 ч.
ПФК Литекс-2 - ФК Локомотив Горна Оряховица
ГС: Ивелин Венциславов Занев, АС: Мирослав Пламенов Марков Християн Йорданов Ганев
4-ТИ: Людмил Димитров Павлов
СН: Валентин Ангелов Костов
26 Октомври 2015 г. Понеделник 16:00 ч.
ПФК Лудогорец-2 - ФК Оборище Панагюрище
ГС: Валентин Станчев Железов АС: Стефан Димитров Димитров Мурад Шабан Вели
4-ТИ: Димитър Иванов Желязков
СН: Красимир Иванов Василев
27 Октомври 2015 г. Вторник 14:30 ч.
ПФК Нефтохимик 1962 АД - ФК Ботев Гълъбово 1945
ГС: Михаил Красимиров Парушев АС: Христо Пламенов Хаджийски Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ: Валентин Георгиев Станчев
СН: Райчо Стоянов Райчев
3 Ноември 2015 г. Вторник 15:30 ч.
ФК Созопол - ОФК Поморие
ГС: Георги Владимиров Игнатов АС: Драган Кирилов Стойков Георги Крумов Стоянов
4-ТИ: Живко Георгиев Недялков
СН: Христо Тенев Недялков
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