Британската соул звезда Omar пристига за първия си концерт в София

Булевард

На 5-и декември кралят на британската соул музика OMAR идва за първият си концерт в Sofia Live Club. OMAR ще пристигне в София със своя лайф бенд, за да представи последния си седми студиен албум „The Man”.



OMAR LYE-FOOK e добре познат на любителите на соул и фънк музиката у нас, но въпреки това ще споменем, че е певец, композитор, продуцент и актьор, роден през 1968-а в Лондон и започнал кариерата си с класическо образование по пиано, тромпет и перкусии. С уникалния си и иновативен стил, дълбок и плътен глас OMAR се нарежда в челните редици на най-добрите и успешни соул изпълнители в света.



Още с издаването на дебютния си сингъл „There's Nothing Like This“ към едноименния албум, за лейбъла на Gilles Petersons - Talking Loud през 90-те, OMAR прави силен пробив на световната музикална сцена. Има издадени седем студийни албума, до един повлияни от стиловете soul, funk, Latin и reggae. Последният „The Man” критиците определят като най-силния в музикалната му кариера. В него OMAR събира плеяда от звездни гост музиканти като Soul II Souls’ Caron Wheeler, Stuart Zender (бивш басист в Jamiroquai), Germany’s Hidden Jazz Quartett и легендарният басист Pino Palladino.



През годините британския изпълнител печели различни световни награди, работил е с легенди като Stevie Wonder, Erykah Badu, Angie Stone, Common, Estelle и др., а през 2012-та е удостоен с честта да стане член на Британската империя, избран лично от кралицата за заслугите и постиженията му в музикалната индустрия.



В съботната вечер на 5-и декември кралят на британската соул музика ще изпълни както парчетата от последния си албум, така и популярните “There Is Nothing Like This”, “Sing”, “Golden Brown”, “Come On”, ‘Saturday“, “Be Thankful” и др. Преди него на сцената ще се качи Marten Roberto, който ще подгрее феновете с подобаващ funk и neo soul сет.



Билети за събитието на цена от 20 лева, могат да бъдат закупени в мрежата на Eventim и партньорските каси. Цената на място ще е 25 лева.