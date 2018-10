Бейзбол НЙ Метс в Есенната класика за пръв път през XXI век (видео) 22 октомври 2015 | 11:37 - Обновена 0 0 0 0 1



Мърфи направи резултата 8:1 в 8-ия ининг с двоен изстрел над оградата, поставяйки нов рекорд извън редовния сезон. Досега единствено Карлос Белтран бе удрял хоумръни в 5 поредни срещи от плейофите – с Хюстън Астрос през 2004 г.







"Ще ми се да можех да обясня как го правя, но не знам. Понякога човек просто е благословен. Но аз съм щастлив най-много за това, че всички ние заедно като отбор отиваме в Световните серии. Това е заслуга на всеки от нас!", сподели вторият бейзмен, който бе единодушно избран за най-полезен играч (MVP) във финала на НЛ, батирайки средно .529 (9 от 17) с 4 хоумръна, 6 RBI и 6 отбелязани точки в 4-те мача.



Освен Мърфи тази нощ на ст. "Ригли Фийлд" в Чикаго хоумръни за Метс удариха Лукас Дуда и Травис д'Арно, които направиха 4:0 още в 1-вия ининг съответно с троен изстрел и соло обиколка. Дуда завърши мача с общо 5 RBI, след като във 2-рия ининг прибра още двама рънери с двоен хит.







Стартерът на Чикаго Джейсън Хамъл (L 0-1) бе изваден от игра след само ининг и 1/3, в които даде 4 хита и 2 бази за боли и пое 5 точки. За гостите на възвишението започна новобранецът Стивън Мац, а при 2 аута в 5-ия ининг 24-годишният младок бе сменен от 42-годишния Бартоло Колон (W 1-0) и в крайна сметка ветеранът получи едва 3-тата победа в своята кариера в плейофите, започнала още през 1998 г.



След като приключиха експресно серията срещу "мечетата", нюйоркчани ще имат поне два дни повече за почивка от своя съперник в Есенната класика. Финалът в МЛБ започва идния вторник (27 октомври), а другият участник в него ще бъде определен най-рано утре между Канзас Сити Роялс и Торонто Блу Джейс.







Серията за титлата в Американската лига ще бъде решена на ст. "Кауфман" в Канзас Сити, след като като късно снощи канадците се спасиха от елиминация. С домакински успех със 7:1 на ст. "Роджърс Сентър" в Торонто "сините сойки" свиха пасива си до 2-3 в плейофа до 4 победи и ще преследват пълен обрат като гости.



Питчерът на Блу Джейс Марко Естрада (W 2-1) даде само 3 хита и 1 точка за 7 ининга и 2/3, като единствената му грешка бе соло хоумрън на Салвадор Перес при 2 аута в 8-ия. На хълма за "кралските" започна Единсон Волкес (L 1-2), който за 5+ ининга даде 3 хита и пое 5 точки.







Трой Туловицки отвори най-голямата пробойна в защитата на гостите, разчиствайки пълни бази с двоен хит в 6-ия. Преди него Едуин Енкарнасион бе избутал въртележката с разходка при пълни бази, която сложи край на дежурството на Волкес. Крис Колабело удари соло хоумрън във 2-рия ининг, а Хосе Баутиста и Кевин Пилар заслужиха по 1 RBI за Торонто с двойни хитове съответно в 7-ия и 8-ия.



Мач №6 е утре вечер от 3,07 ч. след полунощ българско време, а евентуалният решителен мач №7 е по същото време в нощта на събота срещу неделя. Днес е почивен ден, в който двата тима ще се пренесат от провинция Онтарио в щата Мисури.











ПЛЕЙОФИ В МЛБ 2015



Национална лига



Чикаго Къбс - Ню Йорк Метс 3:8 (0-4 в серията)



ст. "Ригли Фийлд"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

НЙ МЕТС

4

2

0

0

0

0

0

2

0

8

11

0

ЧИКАГО КЪБС

0

0

0

1

0

0

0

2

0

3

6

0

Торонто Блу Джейс - Канзас Сити Роялс 7:1 (2-3)



ст. "Роджърс Сентър"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

КАНЗАС СИТИ

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

4

0

ТОРОНТО

0

1

0

0

0

4

1

1

Х

7

8

0

Торонто Блу Джейс - Канзас Сити Роялс(2-3)

ст. "Blues Park"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

BUFFALOES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

BLUES 0

0

0

0

0

0

0

0

Х

0 0

0

