Бейзбол Канзас Сити и Ню Йорк подушват Световните серии (видео) 21 октомври 2015 | 11:47



На ст. "Роджърс Сентър" в Торонто тимът на Канзас Сити постави рекорд в историята на шампионските серии, като отбеляза 4 точки в отварянето на 1-вия ининг. Потърпевш бе стартерът на "сините сойки" Ар Ей Дики (L 0-1), който с четвъртото си хвърляне сервира двоен хоумрън на Бен Зоубрист, а след 20-ата му топка гостите вече водеха с 4:0 след паст бол за Лоренцо Кейн и саможертвен флай на Майк Мустакас.







Накълбол-специалистът бе изваден от игра още преди края на 2-рия ининг, след като при 1 аут във втората част пусна и соло хоумрън на Алекс Риос за 5:0. Спешната намеса на булпена на Блу Джейс даде резултат само за известно време, докато атаката на Роялс не избухна отново в последните 3 ининга – с 4 точки в 7-ия, 3 точки в 8-ия и 2 точки в 9-ия.



Домакините успяха да се разпишат само в 3-тия чрез двоен хит на Джош Доналдсън и филдърс чойс на Хосе Баутиста. Крис Йънг започна като питчер за гостите, но след като бе изваден при 2 аута в 5-ия, победата получи сменилият го Люк Хочевар (W 1-0), изработил ининг и 1/3 без точка.







Мач №5 от финала в АЛ е тази вечер от 23,07 ч. българско време отново на канадска земя. Ако Торонто победи, серията ще се върне за поне една среща на ст. "Кауфман" в Канзас Сити. Де пети двубой във финала на НЛ пък може изобщо да не се стигне, след като НЙ Метс премина директно в скоростната лента на път към петото си участие в Есенната класика и първо след 2000 г.



Рано тази сутрин нюйоркчани бяха подпомогнати от чудновата ситуация, донесла им решителния аванс от 3:2 в 6-ия ининг. При резултат 2:2 с 2 аута и рънер на трета база влезлият за началото на ининга риливър на "мечетата" Тревър Кейхил (L 0-1) направи страйкаут срещу Майкъл Конфорто, но кетчетрът Мигел Монтеро изпусна хвърлената ниско топка и това позволи на батера да стигне до първа, а на Йоенис Сеспедес да отбележи с лекота от Горещия ъгъл.







По-рано зрителите на ст. "Ригли Фийлд" станаха свидетели на поредната историческа вечер за Даниъл Мърфи в плейофите. В 3-тия ининг вторият бейзмен на Метс удари соло хоумрън и изравни рекорда на МЛБ от 5 поредни мача с хоумрън в елиминациите. Досега единствено Карлос Белтран бе правил такова нещо – с Хюстън Астрос през 2004 г.



Младокът в ротацията на Ню Йорк Джейкъб Дегром (W 3-0) хвърли 7 ининга с 4 хита и 2 точки и спечели и третия старт от дебютното си участие в плейофите, при това все като гост. И двете точки, които миналогодишният "Новобранец на годината" допусна, бяха хоумръни – на Кайл Шуарбър за 1:1 в 1-вия и на Хорхе Солер за 2:2 в 4-тия.







Сеспедес бе открил резултата с двоен хит още в горната част на 1-вия ининг. Кубинецът даде начало и на последната плодовита атака в мача със сингъл в 7-ия, в който RBI заслужи и Лукас Дуда с филдърс чойс. Четвъртият мач е късно довечера от 3,07 ч. след полунощ наше време отново в Чикаго.



Само един отбор в историята на Мейджър лийг е обръщал плейофна серия от 0-3 до 4-3 – Бостън Ред Сокс срещу Ню Йорк Янкис в легендарния финал на АЛ през 2004 г. По ирония на съдбата "архитектът" на онзи отбор на "червените чорапи" Тио Епстайн сега е генерален мениджър на Къбс, а съперникът отново е от Ню Йорк. "Няма как да не правим аналогия, но всичко зависи от нас. Трябва просто да излезем и да играем", коментира мениджърът на чикагци Джо Мадън.







