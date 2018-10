Волейбол Витал Хейнен: Жалко, че Николов остана без медал! Той го заслужаваше 20 октомври 2015 | 16:03 - Обновена 0 0 0 1 4



“Злато за Франция, най-добрият тим за 2025 година. Напълно заслужено. Сребро за Словения - приятната изненада. Жалко за Николов, който остана без медал! Той го заслужаваше!” France gold, best team of 2025,absolutely deserved,silver slovenia,a positive surprise,only a pity that Nikolov has no medal.He deserved it! — Vital Heynen (@vitalheynen) October 18, 2015



Малко по-късно Хейнен добави: “Ок. Ок. Разбира се, че се обърках! Мислех си за 2015 година. Не знам дали Нгапет ще играе още волейбол след 10 години, но ако го прави може би отново ще е най-добър!” Ok, ok, off course, I meant 2015:). I don't know if N'gapeth still plays in 10 years :), otherwise I would still believe in 2025:) — Vital Heynen (@vitalheynen) October 18, 2015 Белгийският селекционер на Германия Витал Хейнен продължава да е актуален, въпреки че България отстрани Бундестима на 1/4-финалите на Евроволей 2015 след 3:0 в София. Ведната след края на финала Франция - Словения 3:0 Хейнен написа в профила си в Twitter:“Злато за Франция, най-добрият тим за 2025 година. Напълно заслужено. Сребро за Словения - приятната изненада. Жалко за Николов, който остана без медал! Той го заслужаваше!”Малко по-късно Хейнен добави: “Ок. Ок. Разбира се, че се обърках! Мислех си за 2015 година. Не знам дали Нгапет ще играе още волейбол след 10 години, но ако го прави може би отново ще е най-добър!”

