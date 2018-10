Павел Лефтеров спечели две вицешампионски титли на два европейски шампионата

Моторни спортове

Младият, 17-годишен български автомобилист Павел Лефтеров в дебютния си сезон спечели две европейски вицешампионски титли. 17-годишният пилот се завърна в България след последното си за сезона състезание с внушителния актив от 8 първи места в състезанията в шампионатите GT4 и Euroseries by Nova Race за сезон 2015.



Безспорно сензацията в европейския автомобилен спорт на писта този сезон е от България. След като стартира като най-младия състезател в историята на европейските автомобилни серии GT4, Павел Лефтеров стана и първият състезател, изкачил се до вицешампионска титла в генералното класиране при своя дебют, както и първият пилот с двойна победа в един кръг от състезанията Euro Series by Nova Race.

Още след първите си изяви на пистата, 17-годишният ученик, родом от Варна, бе забелязан от професионалистите в бранша и европейските медии.



И не случайно: Павел Лефтеров грабна вицешампионската титла в европейския шампионат GT4 с общ актив от 189 точки, само на 19 точки след шампиона Укерман и с цели 84 точки преднина пред третия в класирането - Кребс.



Първа сериозна заявка за шампионска титла Павел Лефторов даде в края на юни на SPA Francorchamps, една изключително трудна писта, където при мокро трасе и тежки метеорологични условия, след седма и първа позиция в стартовата решетка, българинът демонстрира изключително майсторство в пилотирането на своя Lotus Evora и спечели с внушителна преднина и двете състезания от четвъртия кръг на GT4, изпреварвайки всички състезатели не само в своя клас, но и в класа на професионалистите. Коментаторите на състезанията не пестяха суперлативите за нашия пилот: "Брилянтен!", "Европейските серии имат своята нова звезда" "Никой не може да стигне Лефтеров, той просто лети!", нарекоха го също "Новият крал на мокрото трасе".



Последваха нови безапелационни победи на Павел Лефтеров на пистите Нюрбюргринг, Германия, нов двоен триумф на Spa Francorschamp в Белгия, както и на Misano, Италия, където този път нашият пилот бе поканен да се включи, макар и по средата на сезона, от организаторите на другия европейски шампионат в същия автомобилен клас - Euro Series by Nova Race. Това участие донесе на талантливия български пилот вицешампионска титла в по-горния, ES+ състезателен клас, като му спечели уважението на конкуренти, медии и фенове в цяла Европа.



Малко не достигна на Лефтеров за още по-силно представяне в този шампионат - техническа повреда в спирачната система и посукана предница не му позволиха да финишира успешно на Mugello, въпреки че водеше през голяма част от състезанието. Феновете обаче, които станаха свидетели на изключително мъжко каране и смела битка на пистата, не спряха да го подкрепят през цялото време и да вярват в потенциала за победи на изгряващата нова звезва в големия автомобилен спорт.