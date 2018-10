Бейзбол Торонто отвърна на удара с бомбардировка в "Роджърс Сентър" (видео) 20 октомври 2015 | 10:42 - Обновена 0 0 0 0 0



След като отбелязаха общо едва 3 точки в първите две срещи на ст. "Кауфман" в Канзас Сити (0:5, 3:6), тази нощ "сините сойки" избухнаха с 9 точки още в първите 3 ининга. Цели 8 точки пое стартерът на "кралските" Джони Куето (L 1-1), който бе изваден след само 2 ининга и 2/3 под ироничните възгласи на домакинската публика.







Основният етап от бомбардировката се случи в 3-тия, в който атаката на Блу Джейс се разписа 6 пъти. Трой Туловицки изстреля троен хоумрън, Джош Доналдсън добави двоен удар над оградата, а Кевин Пилар вкара рънер с двоен хит и резултатът набъбна до 9:2.



Торонто добави по 1 точка в 5-ия и 8-ия съответно чрез соло хоумрън на Райън Гойнс и единичен хит на Хосе Баутиста. Същевременно питчерът Маркъс Строман (W 1-0) ограничи гостите до 4 точки от 11 хита за 6 ининга и 1/3, а остатъка от мача изработиха четирима риливъри.







Булпенът предложи драматични мигове за 49 751 зрители по трибуните на покрития стадион, като допусна 4 точки в 9-ия ининг. Все пак клоузърът Роберто Осуна удържа юздите за последните 2 аута, макар с влизането си да сервира двоен хоумрън на Кендрис Моралес. С 2 RBI за Роялс се отличи още Ерик Хосмър, а по 1 точка вкараха Бен Зоубрист, Лоренцо Кейн и Майк Мустакас.



Мач №4 от финала в АЛ е днес от 23,07 ч. българско време, а мач №5 е утре вечер със същия начален час. Ако се наложат още срещи, серията ще се върне в Канзас Сити за 6-ия двубой в петък и евентуално решителния 7-и в събота.











ПЛЕЙОФИ В МЛБ 2015



Американска лига



Торонто Блу Джейс - Канзас Сити Роялс 11:8 (1-2 в серията)



ст. "Роджърс Сентър"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

КАНЗАС СИТИ

1

0

1

0

2

0

0

0

4

8

15

0

ТОРОНТО

0

3

6

0

1

0

0

1

Х

11

11

0

1