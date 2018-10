Бейзбол Тор порази Къбс, Метс дръпна с 2-0 (видео) 19 октомври 2015 | 10:53 - Обновена 0 0 0 0 0



Популярен сред феновете като Тор – бога на гръмотевиците, Синдергард (W 1-1) даде само 3 хита, 1 база за боли и 1 точка за 5 ининга и 2/3 на възвишението. Само преди три дни 23-годишният американец с датски корени изработи един ининг от булпена при драматичната победа с 3:2 в решителния 5-и мач от дивизионния плейоф срещу Лос Анджелис Доджърс.







В поредната звездна жертва на атаката на Метс се превърна най-отявленият претендент за наградата "Сай Йънг" в НЛ този сезон – Джейк Ариета (L 2-1). 29-годишният десничар допусна първото си поражение от 25 юли насам, след като разреши 4 точки от 4 хита за 5 ининга, включително 3 точки в 1-вия – нещо, което не му се бе случвало от новобранския сезон през 2010 г.



И отново двигател на нападението на нюйоркчани бе Даниъл Мърфи. Вторият бейзмен удари двоен хоумрън за 3:0 и батира общо 2 от 3 с база за боли, 2 RBI и отбелязана точка. В общо 7 мача от плейофите тази година Мърфи вече има рекордните в историята на клуба извън редовния сезон 5 хоумръна. При това ударени срещу четирима от асовете в играта – Клейтън Кършоу (2), Зак Грайнке, Джон Лестър и Джейк Ариета.







Освен него нощес се проявиха капитанът Дейвид Райт, който откри резултата с двоен хит, и Йоенис Сеспедес, който направи 4:0 с хит в инфилда в 3-тия ининг. Единствената точка за гостите от Чикаго вкара Крис Брайънт с двоен хит в 6-ия. Четирима риливъри на домакините довършиха започнатото от Синдергард, като точката сложи клоузърът Хеурис Фамилия (S 4).



След един ден почивка серията ще се премести за максимум 3 мача на ст. "Ригли Фийлд" във Ветровития град. Чикагци се нуждаят от поне две домакински победи, за да върнат плейофа на ст. "Сити Фийлд" в Голямата ябълка, в противен случай Метс ще играе в Световните серии за първи път след 2000 г. Къбс пък не е стигал до финала в МЛБ от 1945 г.











ПЛЕЙОФИ В МЛБ 2015



Национална лига



Ню Йорк Метс - Чикаго Къбс 4:1 (2-0 в серията)



ст. "Сити Фийлд"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

ЧИКАГО КЪБС

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

5

0

НЙ МЕТС

3

0

1

0

0

0

0

0

Х

4

5

0

1