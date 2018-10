Христо Янев: Държавата да разбере, че ЦСКА е религия!

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев използва социалните мрежи, за да призове държавата да помогне на „червените“, които продължават да имат сериозни финансови затруднения.

Днес ЦСКА и „червените“ фенове организираха шествие от стадион „Българска армия“ до Народното събрание.

„Ние сме тук....Ние искаме да се чуе нашия глас...Ние сме много....Ние искаме държавата да разбере,че ЦСКА е религия за половин България ....Ние сме ЦСКА.....Ние сме институция в България и Европа.... We are here .... We want to hear our voice. We are very ... We want the State to understand that CSKA is a religion for half Bulgaria. ... We are CSKA. We are an institution in Bulgaria and Europe“, написа Христо Янев в социалната мрежа.

