Бейзбол Мърфи заведе НЙ Метс на първи финал в НЛ от 2006-а (видео) 16 октомври 2015 | 11:31 - Обновена 0 0 0 0 2



Най-важното решение той взе в 4-тия ининг, в който успя да открадне трета база под носа на целия инфилд на "мошениците". Мърфи бе на първа база, когато защитата на Доджърс се извъртя изцяло в дясната половина за батирането на Лукас Дуда. Той успя да спечели база за боли от Зак Грайнке (L 1-1) и след като никой не поиска "тайм", рънерът от първа напредна чевръсто чак до Горещия ъгъл, неохраняван от никого.







Ситуацията се оказа съдбоносна, понеже в този момент резултатът бе 2:1 за домакините, а следващият на бат – Травис д'Арно, удари саможертвен флай дълбоко вдясно и Мърфи спокойно отбеляза изравнителната точка при 2 аута. Още в 1-вия ининг инфилдерът бе извел гостите напред с двоен хит с RBI, а в 6-ия сложи черешката със соло хоумрън, оказал се разликата в крайния резултат.



"Това е страхотна отборна победа. Всеки даде своя принос за този велик успех – коментира Мърфи, който цял сезон имаше само две откраднати бази. – Не съм много пъргав, но се оказах достатъчно бърз, за да стигна дотам. До последно се надявах, че никой няма да поиска таймаут, защото щях да изглеждам като глупак."







За всичко друго се погрижи питчерският екип на Метс. Стартерът Джейкъб Дегром (W 2-0) хвърли 7 страйкаута и осигури 6 ининга с 6 хита и 2 точки. Миналогодишният "Новобранец на годината" бе колеблив само в 1-вия, в който позволи четири поредни сингъла, с последните два от които Джъстин Търнър и Андре Итиър заслужиха RBI.



След него от булпена излезе още един ас от ротацията на нюйоркчани – Ноа Синдергард (H 1), който изработи почти перфектен 7-и ининг с 2 страйкаута. За последните 2 ининга бе призован клоузърът Хеурис Фамилия (S 2) и доминиканецът подпечата победата, без да допусне рънер на база.







Ню Йорк Метс ще има домакинско предимство във финала на НЛ срещу Чикаго Къбс, който си осигури класирането още във вторник. Серията до 4 победи започва с два мача на ст. "Сити Фийлд" в Куинс през уикенда (17-18 октомври) и ще продължи с два мача на ст. "Ригли Фийлд" във Ветровития град във вторник и сряда (20-21 октомври). В Чикаго ще е и евентуалният мач №5 в четвъртък (22 октомври), а при необходимост от още двубои последните максимум две срещи ще бъдат обратно в Ню Йорк следващите събота и неделя (24-25 октомври).







ПЛЕЙОФИ В МЛБ 2015



Национална лига



Лос Анджелис Доджърс - Ню Йорк Метс 2:3 (2-3 в серията)



ст. "Доджър"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

НЙ МЕТС

1

0

0

1

0

1

0

0

0

3

7

1

ЛА ДОДЖЪРС

2

0

0

0

0

0

0

0

0

2

6

1

Даниъл Мърфи изигра мача на живота си и почти сам класира Ню Йорк Метс за финала в Националната лига на МЛБ. В решителния мач №5 от плейофа срещу Лос Анджелис Доджърс "гражданите" се наложиха с 3:2 като гости и затвориха дивизионната серия също с 3-2 победи. А вторият бейзмен имаше личен принос за всяка от трите точки, с които тимът стигна до шампионската серия в НЛ за първи път след 2006 г.Най-важното решение той взе в 4-тия ининг, в който успя да открадне трета база под носа на целия инфилд на "мошениците". Мърфи бе на първа база, когато защитата на Доджърс се извъртя изцяло в дясната половина за батирането на Лукас Дуда. Той успя да спечели база за боли от Зак Грайнке (L 1-1) и след като никой не поиска "тайм", рънерът от първа напредна чевръсто чак до Горещия ъгъл, неохраняван от никого.Ситуацията се оказа съдбоносна, понеже в този момент резултатът бе 2:1 за домакините, а следващият на бат – Травис д'Арно, удари саможертвен флай дълбоко вдясно и Мърфи спокойно отбеляза изравнителната точка при 2 аута. Още в 1-вия ининг инфилдерът бе извел гостите напред с двоен хит с RBI, а в 6-ия сложи черешката със соло хоумрън, оказал се разликата в крайния резултат."Това е страхотна отборна победа. Всеки даде своя принос за този велик успех – коментира Мърфи, който цял сезон имаше само две откраднати бази. – Не съм много пъргав, но се оказах достатъчно бърз, за да стигна дотам. До последно се надявах, че никой няма да поиска таймаут, защото щях да изглеждам като глупак."За всичко друго се погрижи питчерският екип на Метс. Стартерът Джейкъб Дегром (W 2-0) хвърли 7 страйкаута и осигури 6 ининга с 6 хита и 2 точки. Миналогодишният "Новобранец на годината" бе колеблив само в 1-вия, в който позволи четири поредни сингъла, с последните два от които Джъстин Търнър и Андре Итиър заслужиха RBI.След него от булпена излезе още един ас от ротацията на нюйоркчани – Ноа Синдергард (H 1), който изработи почти перфектен 7-и ининг с 2 страйкаута. За последните 2 ининга бе призован клоузърът Хеурис Фамилия (S 2) и доминиканецът подпечата победата, без да допусне рънер на база.Ню Йорк Метс ще има домакинско предимство във финала на НЛ срещу Чикаго Къбс, който си осигури класирането още във вторник. Серията до 4 победи започва с два мача на ст. "Сити Фийлд" в Куинс през уикенда (17-18 октомври) и ще продължи с два мача на ст. "Ригли Фийлд" във Ветровития град във вторник и сряда (20-21 октомври). В Чикаго ще е и евентуалният мач №5 в четвъртък (22 октомври), а при необходимост от още двубои последните максимум две срещи ще бъдат обратно в Ню Йорк следващите събота и неделя (24-25 октомври).Лос Анджелис Доджърс - Ню Йорк Метс(2-3 в серията)







Your browser does not support iframes. Your browser does not support iframes. Your browser does not support iframes. Your browser does not support iframes. Your browser does not support iframes.

Още по темата

0 0 0 0 2 ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол" Прочетена 374 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1