Спорт и бизнес Chivas отправя ново социално предизвикателство за 1 милион долара с второто издание на глобалната инициатива The Venture 15 октомври 2015 | 18:59 0 0 0 2 0 Chivas ще проведе за втора поредна година мащабната си световна инициатива - "The Venture – WIN THE RIGHT WAY", а наградният фонд отново ще бъде 1 млн. долара. За втора поредна година The Venture ще търси и подпомогне с награден фонд от 1 милион долара бизнес идея, която решава конкретен проблем Тази сума ще бъде отпусната на един или няколко предприемачи с идеи за бизнес, като условието е бизнесът им да създава значима социална промяна. България отново бе избрана сред стотици държави да бъде една от страните, които имат възможността да се включат в инициативата The Venture. Българите с идеи за бизнес, решаващ значим проблем, трябва да се регистрират на сайта на инициативата - www.theventure.com, където трябва да попълнят апликационната форма. Kрайният срок за подаването на заявки е 01.12.2015 година. Единственото ограничение за кандидатите е да имат навършени 25 години. Идеята за проекта The Venture идва от разбирането, че на всеки пазар по света се заражда едно ново поколение потребители, които все повече вярват, че бизнесът трябва да бъде сила, която създава и работи в полза на доброто. Социалната промяна все повече има нужда не само от усилията на правителства и неправителствените организации, но и от предприемачите, които могат да допринесат с идеите си за промяната на социалната среда около нас. България е идентифицирана като пазар, който има потенциала да допринесе към инициативата и ще има шанса да излъчи свой локален победител, който да се състезава за наградата от 1 милион долара, за да реализира бизнес идеята си. Предстои да бъде обявено журито за България, което ще оценява проектите. То ще е съставено от успели български предприемачи, ментори и вдъхновители на промяна. До 11 януари журито ще определи полуфиналистите сред кандидатите. Големият победителят за България ще бъде обявен до 18 януари, а няколко седмици по-късно ще бъдат обявени финалистите от всички държави, включени в инициативата на Chivas Regal. Всички финалисти от страните участници ще бъдат поканени на едноседмичен тренировъчен лагер в чужбина в периода март-април 2016 г. Те ще имат шанса да се срещнат и да обсъдят проектите си с водещи лидери на компании от технологичния бранш, а техни ментори ще бъдат професионални експерти. Част от наградния фонд - 250 хил. долара, ще бъде разпределена между финалистите на база гласуване от потребителите за техния фаворит в crowd-funding платформата Indiegogo. През юни/юли 2016 г. ще бъдaт обявени победителите в състезанието, между които ще бъде разпределена останалата част от наградния фонд - 750 хил. долара, за да подкрепят и реализират своите бизнес идеи. През второто издание на проекта The Venture ще бъде високо оценен потенциала на бизнес идеята да може да има реален положителен социален ефект, както и това да бъде вече осъществена или наистина практична и приложима. В първото издание на инициативата The Venture от българска страна спечели стартиращата компания Arthesis. Българският екип разработва уникални персонализирани обвивки за протези чрез 3D принтер, които вдъхват самочувствие и увереност на хората с ампутация на крака. Българската компания Arthesis, която нареди България сред 16-те държави в света, които се съревноваваха в сложната бизнес категория, каквато е социалното предприемачество, успя да набере над $25 000 в първия кръг на конкурса. Официалният сайт www.theventure.com и Facebook страницата на Chivas Regal Bulgaria са на разположение на всички, които искат да се запознаят с правилата на конкурса, с бизнес идеите на миналогодишните финалисти, както и с вдъхновяващите истории на някои от най-успешните социални предприемачи в света. Chivas Regal пожелава успех на всички бъдещи участници в инициативата. Социалната промяна е възможна, стига всички да работим заедно за нея. 0 0 0 2 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 400

1