Световен шампион ще кара на суперкроса в София

Моторни спортове

Първото международно състезание по суперкрос в София Supercross Sofia 2015|The Battle Begins добавя към състезателите, които ще се борят за титлата "Краля на София", името на още една млада звезда - Браян Хсю. Световният шампион в MX125 Хсю се състезава за Suzuki Racing и пристига в столицата, за да се изправи срещу едни от най-големите имена в суперкроса през океана. Браян е едва на 17 години, но вече има редица подиуми и титли.



Последното му постижение е именно титлата на световен шампион в клас MX125, което записва през 2014 година. Германецът от тайвански произход е определян като един от най-атрактивните състезатели в класа си и не е тайна, че редица отбори са готови да наддават, за да привлекат пъргавия и техничен състезател в своите редици.



Хсю не за първи път се изправя срещу състезатели от по-големите класове. В последните няколко кръга на Световния шампионат той се състезава рамо до рамо със състезатели от MX2. На дърт трак трасето Браян ще застане до петнадесет свои сънародници. Младият състезател ще срещне сериозна конкуренция и в лицето на американските състезатели, сред които и Стоян Рашков.



Към претендентите за купата на София, за съжаление, няма да се присъедини Джъстин Барша заради хронична контузия в рамото, която се е активизира след участието му в Купата на нациите преди няколко седмици във Франция. В листата на състезателите на първото международно състезание по суперкрос в България.



Supercross Sofia 2015|The Battle Begins влизат следните имена:

1. #111 Стоян Рашков

2. #46 Филип Николети

3. #23 Уестън Пайк

4. #34 Малкълм Стюърт

5. #10 Джъстин Брайтън

6. #100 Джош Хенсън

7. #3 Майк Браун

8. # 66 Александър Хой

9. # 21 Юрген Вайбо

10. # 723 Мариус Сиверс

11. # 388 Флориан Шуг

12. # 441 Филип Егърс

13. # 477 Майкъл Картенберг

14. # 432 Уолтър Шнайдер

15. # 981 Майк Шалер

16. # 14 Кристоф Шад

17. # 921 Ули Щокер

18. # 504 Кристиан Хосфелд

19. # 503 Оливър Каас

20. # 81 Браян Хсю





Международният шампионат по суперкрос Supercross Sofia 2015| The Battle Begins ще се състои на 31 октомври и 1 ноември 2015 в зала "Арена Армеец". Билети за събитието могат да бъдат намерени в търговската мрежа на Eventim За повече информация следете Facebook страницата на събитието: Super Cross Sofia

Програма:

31 октомври 2015

19.00ч. ОТКРИВАНЕ

19.20ч. ПЪРВА КВАЛИФИКАЦИЯ

19.30ч. ВТОРА КВАЛИФИКАЦИЯ

19.50ч. Last Chance Qualification (LCQ) и

20.00ч. ПОЧИВКА

20.15ч. Hot Laps и Bracket Race

20.30ч. Supercross Junior -състезание клас 65ку.

21.00ч. Финално състезание

21.15ч. Награждаване на победителя на деня



1ноември 2015

14.00ч. ОТКРИВАНЕ

14.20ч. ПЪРВА КВАЛИФИКАЦИЯ



14.30ч. ВТОРА КВАЛИФИКАЦИЯ

14.50ч. Last Chance Qualification (LCQ) и

15.00ч. ПОЧИВКА

15.15ч. Hot Laps и Bracket Race

15.30ч. Supercross Junior - състезание клас 65ку.

16.00ч. Финално състезание

16.15ч. Награждаване на "Краля на София"



Цените за билетите за суперкрос състезанието "The Battle Begins" 2015 са:

Еднодневни билети:

31 октомври - 60 лв. - червена зона; 80 лв. - синя зона; 40лв. - жълта зона

1 ноември - 60 лв. - червена зона; 80 лв. - синя зона; 40лв. - жълта зона

Двудневен билет:

31 октомври - 1 ноември - 105 лв. - червена зона; 140лв. - синя зона.

За периода от 7 септември до 15 октомври 2015 деца до 12 години ползват 40% отстъпка.