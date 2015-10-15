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На кое място ще завърши България в група 3 от лига "С" в Лига на нациите?
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Андреа посети къщата на Меси

Фолк дивата Андреа видя от близо къщата на футболната звезда Лео Меси. Половинката на Кубрат Пулев засне най-новия си клип в дома на аржентинския национал. Имението се намира в Барселона и е оценявано на няколко милиона ...

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БГ Футбол

Съдиите за 11-ия кръг на "Б" група

15 октомври 2015 | 12:51
Съдиите за 11-ия кръг на &quot;Б&quot; група

Съдийската комисия към БФС обяви нарядите да мачовете от 11-ия кръг на "Б" група.

 

17 Октомври 2015 г. Събота 16:00 ч.

ФК Оборище Панагюрище - ПФК Спартак Плевен

ГС:          Рюстем Джемил Карагарен    АС:         Тони Бонев Пандарски               Цветан Гошов Горанов

4-ТИ:     Владимир Вълков Вълков                                       

СН:         Янко Димитров Митев              

 

17 Октомври 2015 г. Събота 16:00 ч.

ПФК Банско 1951 АД - ФК Верея

ГС:          Димитър Цолов Буров               АС:         Петър Димчев Стойчевски       Андрей Венков Николов

4-ТИ:     Румен Красимиров Христов                                  

СН:         Алексей Иванов Николов        

 

17 Октомври 2015 г. Събота 16:00 ч.

ПФК Локомотив 2012 Мездра - ФК Пирин 2002

ГС:          Станимир Лозанов Тренчев    АС:         Виктор Петров Главински         Младен Маринчев Маринов

4-ТИ:     Борислав Николаев Колев                                     

СН:         Любен Иванов Трайков            

 

17 Октомври 2015 г. Събота 16:00 ч.

ПФК Добруджа 1919 - ФК Дунав 2010

ГС:          Николай Йорданов Колев        АС:         Веселин Мишев Добриянов   Николай Петров Стайков

4-ТИ:     Драгомир Димитров Драганов                                            

СН:         Милко Петков Николов            

 

17 Октомври 2015 г. Събота 17:00 ч.

ФК Созопол - ФК Септември

ГС:          Петър Кирилов Костадинов     АС:         Михаил Иванов Кръстев           Красимир Атанасов Атанасов

4-ТИ:     Димитър Михайлов Михайлов                                           

СН:         Никола Стаматов Стаматов     

 

17 Октомври 2015 г. Събота 16:00 ч.

ОФК Поморие - ПФК Нефтохимик 1962 АД

ГС:          Вихрен Веселинов Манев        АС:         Георги Петров Георгиев            Петър Николов Джугански

4-ТИ:     Валентин Станчев Железов                                   

СН:         Николай Георгиев Ангелов    

 

19 Октомври 2015 г. Понеделник 16:00 ч.

ФК Ботев Гълъбово 1945 - ПФК Литекс АД II

ГС:          Георги Милков Андреев           АС:         Ириней Марчев Бодуров         Пламен Руменов Ванков

4-ТИ:     Иван Георгиев Пенчев                                             

СН:         Иван Богданов Кюркчиев        

 

19 Октомври 2015 г. Понеделник 16:00 ч.

ФК Локомотив Горна Оряховица - ПФК Лудогорец АД II

ГС:          Волен Валентинов Чинков       АС:         Ивайло Милчов Милков           Юлиян Тошков Тодоров

4-ТИ:     Александър Костадинов Костадинов                                

СН:         Тихомир Георгиев Боболов     

 

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.


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Спортни новини		 Прочетена 636

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(Гост) 1
отговор
17 октомври 2015 | 20:12

Николай Йорданов докога ще е съдия-ограби Добруджа Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						






          

            

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