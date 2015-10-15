Съдиите за 11-ия кръг на "Б" група

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Андреа посети къщата на Меси
Фолк дивата Андреа видя от близо къщата на футболната звезда Лео Меси. Половинката на Кубрат Пулев засне най-новия си клип в дома на аржентинския национал. Имението се намира в Барселона и е оценявано на няколко милиона ...Виж още
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БГ Футбол
Съдийската комисия към БФС обяви нарядите да мачовете от 11-ия кръг на "Б" група.
17 Октомври 2015 г. Събота 16:00 ч.
ФК Оборище Панагюрище - ПФК Спартак Плевен
ГС: Рюстем Джемил Карагарен АС: Тони Бонев Пандарски Цветан Гошов Горанов
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков
СН: Янко Димитров Митев
17 Октомври 2015 г. Събота 16:00 ч.
ПФК Банско 1951 АД - ФК Верея
ГС: Димитър Цолов Буров АС: Петър Димчев Стойчевски Андрей Венков Николов
4-ТИ: Румен Красимиров Христов
СН: Алексей Иванов Николов
17 Октомври 2015 г. Събота 16:00 ч.
ПФК Локомотив 2012 Мездра - ФК Пирин 2002
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС: Виктор Петров Главински Младен Маринчев Маринов
4-ТИ: Борислав Николаев Колев
СН: Любен Иванов Трайков
17 Октомври 2015 г. Събота 16:00 ч.
ПФК Добруджа 1919 - ФК Дунав 2010
ГС: Николай Йорданов Колев АС: Веселин Мишев Добриянов Николай Петров Стайков
4-ТИ: Драгомир Димитров Драганов
СН: Милко Петков Николов
17 Октомври 2015 г. Събота 17:00 ч.
ФК Созопол - ФК Септември
ГС: Петър Кирилов Костадинов АС: Михаил Иванов Кръстев Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Димитър Михайлов Михайлов
СН: Никола Стаматов Стаматов
17 Октомври 2015 г. Събота 16:00 ч.
ОФК Поморие - ПФК Нефтохимик 1962 АД
ГС: Вихрен Веселинов Манев АС: Георги Петров Георгиев Петър Николов Джугански
4-ТИ: Валентин Станчев Железов
СН: Николай Георгиев Ангелов
19 Октомври 2015 г. Понеделник 16:00 ч.
ФК Ботев Гълъбово 1945 - ПФК Литекс АД II
ГС: Георги Милков Андреев АС: Ириней Марчев Бодуров Пламен Руменов Ванков
4-ТИ: Иван Георгиев Пенчев
СН: Иван Богданов Кюркчиев
19 Октомври 2015 г. Понеделник 16:00 ч.
ФК Локомотив Горна Оряховица - ПФК Лудогорец АД II
ГС: Волен Валентинов Чинков АС: Ивайло Милчов Милков Юлиян Тошков Тодоров
4-ТИ: Александър Костадинов Костадинов
СН: Тихомир Георгиев Боболов
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
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отговор
Николай Йорданов докога ще е съдия-ограби Добруджа Рейтинг: 0 0