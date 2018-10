Бейзбол Канзас Сити срещу Торонто във финала на АЛ след драма в Канада (видео) 15 октомври 2015 | 11:33 - Обновена 0 0 0 0 1



На ст. "Кауфман" в Канзас Сити домакинът Роялс удари Хюстън Астрос със 7:2 след брилянтно изпълнение на своя стартер Джони Куето (W 1-0). Доминиканският питчер затвори 8 ининга с 8 страйкаута и само 2 точки, влезли с двоен хоумрън на Луис Валбуена още във 2-рия.







Опонентът му на възвишението за "астронавтите" Колин Макхю (L 1-1) удържаше атаката в бяло-синьо до 4-тия ининг, когато Ерик Хосмър прибра рънер с единичен хит за 1:2. Питчерът на гостите остана на хълма и в 5-ия, но напусна още преди да е направил аут, след като уцели батер и даде двоен хит на Алекс Гордън.



С рънери на втора и трета от булпена бе призован Майк Файърс, който обаче бе посрещнат с нов двоен хит от Алекс Риос, заслужил 2 RBI. Самият Риос отбеляза за 4:2 при саможертвен флай на Бен Зоубрист един аут по-късно. Кендрис Моралес пък оформи крайния резултат с троен хоумрън в 8-ия ининг.







Драмата се разигра на ст. "Роджърс Сентър" в Торонто, където близо 50 000 фенове на Блу Джейс изстрадаха пълния обрат на своите любимци срещу Тексас Рейнджърс. Канадците биха с 6:3 и се превърнаха в едва третия отбор, спечелил плейоф във формат "3 от 5", след като е загубил първите два мача на свой терен. Другите два са Ню Йорк Янкис срещу Оукланд Атлетикс в АЛ през 2001 г. и Сан Франциско Джайънтс срещу Синсинати Редс в НЛ през 2012 г.



За да се случи това обаче, Торонто трябваше да надживее може би най-странния ининг в историята на бейзбола. Късно снощи всичко се реши в 7-ия, който започна при 2:2 и завърши при крайния резултат. Частта продължи 53 мин. и предложи 18-минутно прекъсване заради невиждана ситуация в защитата на домакините, три поредни грешки в защитата на гостите и две групови излизания от дъгаутите.







Искрата пламна при наглед рутинно връщане на топката от кетчера на Блу Джейс Ръсел Мартин към питчера Аарън Санчес (W 1-0) при 2 аута и рънер на трета база. Топката обаче се удари в бухалката на подготвящия се за следващото хвърляне Чоо Шин-Соо и се търкулна в инфилда, което позволи на Рунед Одор светкавично да отбележи от трета.



Първоначално съдията на хоума Дейл Скот даде "мъртва топка", но след протест от страна на мениджъра на Тексас Джеф Банистър решението правилно бе променено, понеже кореецът не бе напуснал батерската кутия, нито пък бе направил умишлено движение, за да бъде отсъдена намеса. Така точката за 2:3 остана, което пък вбеси треньора на Торонто Джон Гибънс и след дълги спорове с рефера той направи официална контестация.







В затварянето на ининга домакините се възползваха максимално от три необясними отигравания в инфилда на "рейнджърите". Канадците напълниха базите срещу Коул Хамълс (L 0-1) с три поредни леки топки по земя, довели до две грешки на шортстопа Елвис Андрюс и едно грешно хвърляне на първия бейзмен Мич Морланд.



Защитата на Рейнджърс успя да направи първия аут на хоума, но след това дори затвореният покрив не можа да спре падащото върху й небе. Джош Доналдсън изравни на 3:3 с филдърс чойс, а веднага след него Хосе Баутиста изстреля троен хоумрън на втория етаж от трибуните зад левия аутфилд и невъздържаната му радост предизвика масово нахлуване на игрището.







За щастие до сериозни стълкновения не се стигна, макар че обстановката се нажежи дотолкова, че от трибуните летяха всевъзможни предмети и над 20 канадски полицаи се принудиха да застанат по фаллиниите, а други заеха позиции върху дъгаута на Тексас.



"Това беше някаква лудост. При всичко, което се случи, е невероятно, че успяхме да запазим контрол върху емоциите си. Сега сме много щастливи", обобщи стартерът на Торонто Маркъс Строман, който напусна игра точно преди началото на 7-ия ининг.











ПЛЕЙОФИ В МЛБ 2015



Американска лига



Канзас Сити Роялс - Хюстън Астрос 7:2 (3-2 в серията)



ст. "Кауфман"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

ХЮСТЪН

0

2

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

КАНЗАС СИТИ

0

0

0

1

3

0

0

3

Х

7

8

0

В крайна сметка домакинското предимство оказа своето влияние в плейофите от Американската лига в МЛБ. Двата най-силни отбора в редовния сезон – Канзас Сити Роялс и Торонто Блу Джейс, успяха да стигнат до финала в лигата, след като преодоляха пасиви от 1-2 и 0-2 в дивизионните серии до 3 победи. Тази нощ и "кралските", и "сините сойки" успяха да елиминират своите съперници в решителните пети мачове на свой терен.



ст. "Роджърс Сентър"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

ТЕКСАС

1

0

1

0

0

0

1

0

0

3

8

3

ТОРОНТО

0

0

1

0

0

1

4

0

Х

6

7

1

Торонто Блу Джейс - Тексас Рейнджърс(3-2)

ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол"

