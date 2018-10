Бойни спортове Столичен клуб по Бразилско Джу Джицу стана един от петимата финалисти в конкурса ПРОМЯНАТА 2015 14 октомври 2015 | 18:54 0 0 0 1 1 Oбщо 296 проекта са взели участие в надпреварата на конкурса за социални предприемачи, който е под егидата на "Нова Броудкастинг Груп" и Фондация „Reach for Change”. Столичният спортен клуб Twisted Jiu Jitsu успя да се пребори с тежката конкуренция и така да стане един от петимата финалисти, които ще представят своята идея за цялостна промяна на българското общество и по-специално на детската част от него „Кандидатите са страхотни хора с иновативни идеи, които със сигурност ще подобрят живота на децата в България”, сподели, Аника Йохансон, мениджър по оценка на въздействието към „Reach for Change” и член на журито, оценило кандидатите за класиране в последната фаза на конкурса. Twisted Jiu Jitsu впечатли журито със своята цялостна концепция за борба с наднорменото тегло и затлъстяването, включваща спорт и активен живот, правилно хранене, както и подобряване на комуникационните умения у подрастващите. Затлъстяването, наднорменото тегло и системното промотиране на вредни навици, които се възприемат като ценност са достигнали недопустимо високи нива, непознати досега в социалните кръгове на много от българските граждани. Статистиката показва, че страната ни е на 5-то място в Европа във връзка с наднорменото тегло при подрастващите, като за това причините не са една или две. Лоши хранителни навици, липса на движение, липса на достатъчно време, енергия и познания от страна на родителите относно това как да мотивират адекватно, да дадат правилни примери на своите деца, с цел да променят тъжната реалност. Със своя уникален проект “Twisted Kids”, ръководството на клуба по Бразилско Джу Джицу представи пред международната фондация „Reach for change” идеите и методиките си, чрез които те успешно се противопоставят на опасните вредни тенденции и подпомагат за цялостна промяната в средата. „Само така би могло да бъде прекъснат затворения кръг на влошено качество на живот, което се предава от родителите на децата, а впоследствие от това страдат и бъдещите поколения и с това цялото ни общество!“, сподели Борислав Кирилов, който е един от ръководителите на проекта. Така, освен че столичният клуб премина успешно няколко сериозни етапа за оценка и успешно се класира между петте най-добри социални проекта, успя да докаже, че идеята за здрави, активни и щастливи деца има своя твърд защитник в тяхно лице. Следващият етап на конкурса ще стартира в началото на ноември чрез онлайн гласуване ще бъдат определени финалните три проекта, които ще продължат в надпреварата за голямата награда. 0 0 0 1 1 Иван Димитров Специалист по ММА/BJJ/GRAPPLING Прочетена 708 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1