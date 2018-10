Brit Floyd с хитовете на огромните Pink Floyd в България

Възможно ли е Pink Floyd да са? Да, много хора ги помнят с "Another Brick In The Wall Pt. 2" и легендарното двойно отрицание в "We don't need no education". По-запознатите са слушали "Wish You Were Here", написана за гениалния Сид Барет, и "Comfortably Numb" с онзи приказен Пинк (разбирайте Боб Гелдоф), който е застинал пред телевизора и съзнанието си.Brit Floyd са от Ливърпул, 14 опитни музиканти, повечето от които са работили като студийни музиканти или като съпорт за големи имена. Няма спор, според музикалните критици това е вероятно най-добрата tribute-банда на късните Pink Floyd. Същите специалисти определят Brit Floyd като "ослепителни брилянтни, удивително автентични" и допълват, че "най-накрая Pink Floyd имат група, която да свири неата им на необходимото ниво".Какво остава на безбройните родни почитатели на Pink Floyd да чакат, след като легендарната група обяви (посредством Дейвид Гилмор), че никога повече няма да се събере за албум или турне? Естествено - да посети шоуто на Brit Floyd на 6 ноември в зала "Арена Армеец" от 20:00 ч.Както сигурно знаеш, Дейвид Гилмор и Роджър Уотърс се събраха едва на два пъти след 80-те (единият - легендарното изпълнение на Pink Floyd на Live8 през 2005 г.). Уотърс продължава с превъзходни музикални шоу-спектакли, базирани изцяло на The Wall, Гилмор пък изкара "The Endless River" от името на Floyd (огромен проект, основан предимно на композиции още от 1993 г. в памет на гениалния клавирист и композитор Ричард Райт), а после и солов албум преди месец - "Rattle That Lock", където има поп, рок, джаз, фънк и какво ли още не. Днес ние обаче имаме шанс да чуем някои от най-запомнящите им се композиции, благодарение на чудовищна група от утвърдени музиканти.Ще сме там.