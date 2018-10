Бейзбол "Мечетата" довършиха Сейнт Луис и са на финал в НЛ след 12 г. (видео) 14 октомври 2015 | 11:09 - Обновена 0 0 0 0 1



"Мечетата" затвориха дивизионната серия в Националната лига с 3-1 победи и се класираха за финала едва за втори път след 2003 г. Именно преди 12 г. в плейофа срещу Атланта Брейвс чикагци спечелиха единствената си серия извън редовния сезон след шампионската титла от Световните серии през 1908 г.







"Всичко това е само една бейзболна фантазия, нали?", попита невярващият клубен президент Том Рикетс, подгизнал от главата до петите от леещото се из целия стадион шампанско. Славещият се като привърженик на другия бейзболен отбор от Ветровития град – Чикаго Уайт Сокс, президент на САЩ Барак Обама пък написа в Туитър: "Тази вечер дори феновете на



За тях не е съвсем сигурно, но феновете на







Ден след като постави нов рекорд в плейофите с 6 хоумръна в мач №3, атаката на Къбс произведе нови 3 изстрела над оградата в мач №4. Троен хоумрън удари Хавиер Баес във 2-рия ининг, а соло обиколки завъртяха Антъни Ризо в 6-ия и Кайл Шуарбър в 7-ия. При последния удар топката прехвърли дори видеостената в десния аутфилд и се приземи на минаващата зад стадиона ул. "Шефилд Авеню".



Тревър Кейхил (W 1-0) получи победата в историческата вечер, въпреки че даде 1 точка в единствения си ининг на питчерския хълм – 6-ия. В него в игра се появи и риливърът на "чинките" Кевин Сигрист (L 0-1), който за ининг и 2/3 на работа пусна двата хоумръна, оформили крайния резултат.







Съперникът на Чикаго Къбс във финала на НЛ ще бъде определен утре вечер, след като в другия плейоф Ню Йорк Метс и Лос Анджелис Доджърс стигнаха до решителен мач №5. Тази нощ "гражданите" имаха шанс да затворят серията на своя ст. "Сити Фийлд", но допуснаха домакинска загуба с 1:3 и всичко ще се реши на ст. "Доджър".



Въпреки че бе почивал само три дни, асът на "мошениците" Клейтън Кършоу (W 1-1) хвърля 7 ининга и даде само 3 хита и 1 точка. Питчерът бе подпомогнат рано от Адриан Гонсалес и Джъстин Търнър, които вкараха 3 точки в 3-тия ининг съответно с единичен хит и двоен с 2 RBI срещу стартера на домакините Стивън Мац (L 0-1).











ПЛЕЙОФИ В МЛБ 2015



Национална лига



Чикаго Къбс - Сейнт Луис Кардиналс 6:4 (3-1 в серията)



ст. "Ригли Фийлд"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

СЕЙНТ ЛУИС

2

0

0

0

0

2

0

0

0

4

8

0

ЧИКАГО КЪБС

0

4

0

0

0

1

1

0

Х

6

8

1

ст. "Сити Фийлд"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

ЛА ДОДЖЪРС

0

0

3

0

0

0

0

0

0

3

7

0

НЙ МЕТС

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

3

0

Ню Йорк Метс - Лос Анджелис Доджърс(2-2)

1