Когато огладнееш на работа…

Поредният пример е Джей Ар Смит. 30-годишният гард дълго време бе редовен участник в жълтите криминалните хроники на американските издания, но откакто премина в редиците на Кливлънд Кавалиърс сякаш най-сетне се кротна.



По време на предсезонната контрола на Кавалиърс срещу Мемфис Гризлис, Смит отново напомни за налудничавите си навици. 198-сантиметровият стрелец бе по екип, но не бе изпозван от треньорския щаб на тима. В един момент той явно огладня, защото стана от пейката на отбора си и необезпокояван си купи захарен памук, който сладко, сладко си похапна.



JR Smith just bought some cotton candy from the bench pic.twitter.com/P9evM7rsPK — Jared K Mueller (@JaredKMueller) October 12, 2015 Постъпката му се превърна в абсолютен хит в социалната мрежа Twitter, а след това се появи и версия, че Смит е напазарувал за детето на свой приятел, което е стояло зад пейката.



JR Smith just bought some cotton candy from the bench pic.twitter.com/P9evM7rsPK — Jared K Mueller (@JaredKMueller) October 12, 2015 Постъпката му се превърна в абсолютен хит в социалната мрежа Twitter, а след това се появи и версия, че Смит е напазарувал за детето на свой приятел, което е стояло зад пейката.

J.R. Smith just bought cotton candy from a vendor and is now eating it on the bench. Hero. — Chris Manning (@cwmwrites) October 12, 2015 Cavs guard J.R. Smith just bought two cotton candies on the bench and gave one to a fan. He kept the other. He's the best. — Ben Axelrod (@BenAxelrod) October 12, 2015

