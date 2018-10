Бейзбол Чикаго Къбс удари фаворита с рекордни за плейофите 6 хоумръна (видео) 13 октомври 2015 | 11:22 - Обновена 0 0 0 0 1



По веднъж топката изкараха Кайл Шуарбър във 2-рия ининг, Старлин Кастро в 4-тия, Крис Брайънт (2 RBI) и Антъни Ризо в 5-ия, Хорхе Солер (2 RBI) в 6-ия и Декстър Фаулър в 8-ия. Любопитното е, че предишният плейофен двубой с най-много хоумръни бе... победата на Къбс с 13:0 срещу Сан Диего Падрес в мач №1 от финала в НЛ през 1984 г., когато тимът удря 5 пъти над оградата.







Нощес три хоумръна на домакините позволи стартерът на "чинките" Майкъл Уака (L 0-1), а по един сервираха риливърите Кевин Сигрист, Адам Уейнрайт и Джонатан Брокстън. За Чикаго като питчер започна Джейк Ариета (W 2-0), който заслужи втората си победа в плейофите този сезон с 9 страйкаута за 5 ининга и 2/3 с 5 хита и 4 точки.



Четвъртият мач в серията е отново във Ветровития град тази вечер от 23,37 ч. българско време. При евентуален успех на гостите финалистът ще бъде излъчен в четвъртък на ст. "Буш" в Сейнт Луис със същия начален час на срещата.







Другият претендент за титлата в НЛ също може да стане известен довечера. Рано тази сутрин Ню Йорк Метс надигра Лос Анджелис Доджърс с 13:7 като домакин и дръпна с 2-1 успеха преди предстоящия днес втори мач на своя ст. "Сити Фийлд". Само победа на "мошениците" може да върне плейофа в Ел Ей за решителен мач №5 на ст. "Доджър" вдругиден.



Откриващият хитър Къртис Грандерсън поведе атаката на "гражданите" с два двойни хита с общо 5 RBI, а Йоенис Сеспедес и Травис д'Арно батираха по 3 от 5 с по 3 RBI и по 3 отбелязани точки. Мат Харви (W 1-0) спечели дуела с Брет Андерсън (L 0-1), оставайки на възвишението 2 ининга повече от своя опонент, който напусна още в 3-тия.







Същевременно в Американската лига битката в дивизионните серии съвсем се завърза, като и двата плейофа стигнаха до максималния си формат. Късно снощи Канзас Сити Роялс и Торонто Блус Джейс се спасиха от елиминация, побеждавайки като гости съответно Хюстън Астрос с 9:6 и Тексас Рейнджърс с 8:4 и изравниха общите резултати на 2-2.



Особено драматичен бе успехът на "кралските", които в 8-ия ининг изоставаха с 2:6, но в предпоследното си нападение отбелязаха 5 пъти, а в последното добавиха още 2 точки и стъписаха 42 387 фенове на "астронавтите", които вече се бяха наканили да празнуват на ст. "Минит Мейд Парк".







Сега и двата финалиста в АЛ ще бъдат излъчени утре вечер – на ст. "Роджърс Сентър" в Торонто от 23,07 ч. наше време и на ст. "Кауфман" в Канзас Сити от 3,07 ч. след полунощ.





ПЛЕЙОФИ В МЛБ 2015



Национална лига



Чикаго Къбс - Сейнт Луис Кардиналс 8:6 (2-1 в серията)



ст. "Ригли Фийлд"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

СЕЙНТ ЛУИС

0

0

0

2

0

2

0

0

2

6

8

0

ЧИКАГО КЪБС

0

1

0

1

3

2

0

1

Х

8

13

1

ст. "Сити Фийлд"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

ЛА ДОДЖЪРС

0

3

0

0

0

0

1

0

3

7

13

0

НЙ МЕТС

0

4

2

4

0

0

3

0

Х

13

13

1

Ню Йорк Метс - Лос Анджелис Доджърс(2-1) Американска лига



Хюстън Астрос - Канзас Сити Роялс 6:9 (2-2)



ст. "Минит Мейд Парк"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

КАНЗАС СИТИ

0

2

0

0

0

0

0

5

2

9

8

0

ХЮСТЪН

0

1

1

0

1

0

3

0

0

6

9

1

Хюстън Астрос - Канзас Сити Роялс(2-2) Тексас Рейнджърс - Торонто Блу Джейс 4:8 (2-2)



ст. "Глоуб Лайф Парк"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

ТОРОНТО

3

1

3

0

0

0

1

0

0

8

12

0

ТЕКСАС

0

0

1

0

0

0

1

2

0

4

11

0

Тексас Рейнджърс - Торонто Блу Джейс(2-2)

