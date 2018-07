Голф Тайгър кръсти бебе на себе си 18 юли 2007 | 16:24 0 0 0 0 0 Когато на 18 юни сутринта Тайгър Уудс за първи път стана баща, в Америка веднага започнаха спекулации, че със звездната му кариера е свършено. 24 часа преди шведската манекенка Елин Нордегрен (27) да го дари с дъщеричката Сам Алексис в Орландо, Флорида, той още участваше на US Open, където завърши втори. От тази седмица пък ще играе на 136-ото oткрито първенство на Великобритания, където се бори за трета поредна титла. Баща или не, Тайгър си е все същият Тайгър и неговият състезателен дух няма да се удави в мръсни памперси.



Макар и едва 31-годишен, калифорниецът има 79 титли, сред които 12 от Големия шлем. Остават му още 6, за да изравни рекорда на сънародника си Джак Никлаус. Ако продължим сравнението с Никлаус, може би най-известната му снимка е след победата във II кръг на заключителния "Мастърс" през август 1973. 4-годишният Гари - четвъртото от петте му деца - тича по моравата към татко си. Джак е фотографиран, държейки сина си в едната ръка и стика в другата. Два дни по-късно той печели титлата за трети път, предстоят му още две победи в турнира.

Така че едно дете не може да спре Уудс по пътя му към нови рекорди, напротив. Голф играч №1 в света, чието богатство се оценява на $ 100 млн., вече доказа, че събитията в личния му живот не влияят върху кариерата му. На 3 май 2006 Тайгър погреба баща си Ърл, който загуби битката с рак на простата. Синът си взе 9 седмици почивка, за да е близо до семейството си. На US Open си личеше, че още не е преодолял трагедията, но във Великобритания беше над всички. Именно на паметта на баща му е кръстена и новородената дъщеричка ("искахме името й да е свързано по някакъв начин със семействата ни"). Сам бил прякорът, с който Ърл наричал сина си от съвсем малък

"Почти никога не ми е казвал Тайгър. Когато го питах защо съм Сам, той ми отговаряше просто: "Сам ти отива повече." Всъщност истинското име на голф играча е Елдрик. Тайгър е първият му прякор, който получава заради виетнамски войник, приятел на баща му, който носел същото прозвище. Бившата зелена барета Ърл два пъти ходи на мисии във Виетнам. Впоследствие Тайгър остава негово име. От баща си освен многото прякори Уудс наследява и жаждата за победа. Смята да я предаде и на Сам. Въпреки че ръчичките й са слаби, вече съм слагал в тях стик "Няма да крия, че голфът и бизнес начинанията ми вече минаха на втори план. Ще намаля и тренировките си", призна Тайгър. "Всеки си има приоритети и нашият с Елин е Сам. Тя е нашата сбъдната мечта. Седмиците, откакто се появи в живота ни, са фантастични. Лошото е, че не можем да спим, но с удоволствие сменяме памперси и я храним."

На въпроса дали това, че Уудс е бил едно дете, е причината да иска голямо семейство, той отвръща: "Не, инициативата е изцяло на жена ми." Елин, която е дъщеря на бившата шведска министърка Барбро Холмберг, има сестра близначка Жозефин и брат Аксел.

Тайгър се сгодява за нея през ноември 2003 г. Запознал ги е сънародникът на бъдещата булка - голф състезателят Йеспер Парневик. Сватбата е на 5 октомври 2004 г. на Барбадос. Семейството има къщи в Джаксън, Калифорния, в предградие на Орландо и в Швеция. През януари 2006 двойката инвестира $ 38 млн. в имение от 10 акра на остров Юпитер, Флорида, където станаха съседи с голфърите Гари Плейър, Грег Норман и Ник Прайс и с певицата Селин Дион. Попитан какво си спомня от раждането на Сам, Тайгър разказва: "Помня как жена ми влезе в болница заради усложнения, докато участвах на US Open, и страшно се притесних. А за самия ден: полета до Орландо, кацането, отиването в клиниката и след това - как държа Сам Алексис в ръце. Това е всичко. В първата ни нощ заедно се питахме как може да обичаме толкова нещо, което не е съществувало досега."



