Електронни спортове Безсъници в Сиатъл 18 юли 2007 | 16:01 0 0 0 0 0



Какво се случва с теб след победата?

Нищо особено, аз я очаквах. Вече май не ми прави такова голямо впечатление като се класирам някъде.



Помним те като звяр на Warcraft и Starcraft, защо смени играта тази година?

Реших да опитам нещо различно. Като цяло играя доста по-малко от преди.



И все пак какво ти харесва в Command and Conquer, кой детайл те спечели?

Играта е с друга история, развива се в друг период от време. Самият геймплей е различен, както и начинът на управление на единиците, картите, ресурсите. Но не може да се сравнява с Warcraft и Starcraft, те са по-добри. Най-красивите игри ги правят Blizzard, но исках да видя нещо интересно и ново. Сигурно защото играя от 1998 и лекичко ми е омръзнало.



Ако беше останал в коронните си дисциплини, пак ли щеше да намачкаш конкуренцията?

Не знам, донякъде исках да дам път на новите надежди. На отбора, който създадох.



Кой отбор, разкажи повече.

Ами, всеки играч, който иска да се пробва на професионално ниво, трябва да участва в някой от големите отбори. Това е единственото място, на което може да получава заплата.



И твоя отбор кой е?

Just Players, най-добрият в България. Съществува от две години. Аз съм единият от организаторите и собствениците. Сам е много трудно да го направиш, но идеята е моя. В отбора има седем души, в началото беше само български, но вече имаме двама шведи и един американец. Това си е международен отбор и участваме в най-различни лиги. Един отбор може да се състезава в колкото игри иска, нашият засега е само по Warcraft. Не знам защо, може би заради мен. (усмивка)



Легално си купуваш игрите, предполагам?

Може би съм един от малкото, да. Наистина много малко хора си купуват легално игри, защото са скъпи. Аз си взех Command and Conquer 3 с намаление за 60 лева. За човек на 16-17 години това не са малко пари.



Къде останаха игрите пред блока?

А, те може пак да се играят. На когото каквото му харесва. Пред блок в София освен това е малко трудно.



Ти не си ли пробвал като малък?

Е, да. Ритахме футбол в моя квартал. Но двете неща не могат да се сравняват, различно удоволствие носят.



Остава ли ти време за книжки?

От време на време чета, последно беше Цифрова крепост на Дан Браун.



Вълнуваш ли се за големите финали в Сиатъл?

Имах възможност още преди квалификациите да поиграя срещу най-великите. Command and Conquer 3: Tiberium Wars е доста нова, но те имат по 2-3 хиляди игри, а аз имах към 60.



И как мислиш да се подготвиш?

Няма да играя толкова много, един месец ще се готвя. Но все пак няма да тръгна като на екскурзия, а за да спечеля.



Струва си, наградният фонд е цели 2 милиона...

Е, от тях само около 30 хиляди са за първото място в една дисциплина.



Какво ще ги правиш, ако спечелиш наистина?

Ще помисля като ги взема.



Помисли сега, де. Обикновено хората си пожелават пътешествия, това-онова.

Ами вече съм обиколил почти целия свят като състезател. Без Африка.



Там какво, нямат турнири?

Да, за съжаление. Иначе в Азия има много, бил съм в Китай, Корея, почти навсякъде в Европа.



Вашите как се навиха? Кога разбраха, че си толкова добър?

Когато отидох на първия турнир. В началото не искаха много да ме пускат, но отидох, станах трети и спечелих нещо като 500 долара. Тогава наградите бяха по-малки. През 2001 дойде и първото ми световно. След това съм имал периоди по 10-15 турнира на година, всеки в различна държава. Тогава завършвах строителния техникум и не ми беше много лесно.



Успя ли да учиш нещо след средното?

Не, опитах някои неща, но не намерих нещо, което да ме запали. Много трудно мога да правя нещо, което не ми харесва.



Е, а какво ще правиш след още десет години? Няма ли да ти омръзне да си състезател?

Може би, но мога да стана треньор или пък да се състезавам и като съм на 40. Ще се занимавам с отбора.



От 2004 има БГ федерация по електронен спорт, това помага ли?

Целият проблем тук е, че това е твърде млад и неразбран спорт, повечето хора го наричат спорт в кавички. Много трудно се намират спонсори, слабо се отразяват събитията. До скоро под интернет клуб се разбираше нещо лошо едва ли не.



Ето сега имаш трибуна, кажи истината.

Не мисля, че трябва да убеждавам цяла държава за нещо, което е признато в целия свят. Хората говорят, без да знаят. За тях компютрите съсипват социалния живот. Не мисля, че съм съсипан човек. Пропътувал съм света, развил съм състезателен хъс, никога не се примирявам с второто място, а гледам да съм най-добрият. И накрая, много лесно се концентрирам. Това е истината



Димитър Александров, по-известен като DIDI8, отново разкърши пръсти и се класира първи в републиката за Световните кибер игри (World Cyber Games – WCG). Стискаме палци да спечели и в Сиатъл, където са големите финали през октомври. Преди да офейка през океана държахме да попитаме защо смени Warcraft с Command and Conquer и въобще къде му са детските книжки.Нищо особено, аз я очаквах. Вече май не ми прави такова голямо впечатление като се класирам някъде.Реших да опитам нещо различно. Като цяло играя доста по-малко от преди.Играта е с друга история, развива се в друг период от време. Самият геймплей е различен, както и начинът на управление на единиците, картите, ресурсите. Но не може да се сравнява с Warcraft и Starcraft, те са по-добри. Най-красивите игри ги правят Blizzard, но исках да видя нещо интересно и ново. Сигурно защото играя от 1998 и лекичко ми е омръзнало.Не знам, донякъде исках да дам път на новите надежди. На отбора, който създадох.Ами, всеки играч, който иска да се пробва на професионално ниво, трябва да участва в някой от големите отбори. Това е единственото място, на което може да получава заплата.Just Players, най-добрият в България. Съществува от две години. Аз съм единият от организаторите и собствениците. Сам е много трудно да го направиш, но идеята е моя. В отбора има седем души, в началото беше само български, но вече имаме двама шведи и един американец. Това си е международен отбор и участваме в най-различни лиги. Един отбор може да се състезава в колкото игри иска, нашият засега е само по Warcraft. Не знам защо, може би заради мен. (усмивка)Може би съм един от малкото, да. Наистина много малко хора си купуват легално игри, защото са скъпи. Аз си взех Command and Conquer 3 с намаление за 60 лева. За човек на 16-17 години това не са малко пари.А, те може пак да се играят. На когото каквото му харесва. Пред блок в София освен това е малко трудно.Е, да. Ритахме футбол в моя квартал. Но двете неща не могат да се сравняват, различно удоволствие носят.От време на време чета, последно беше Цифрова крепост на Дан Браун.Имах възможност още преди квалификациите да поиграя срещу най-великите. Command and Conquer 3: Tiberium Wars е доста нова, но те имат по 2-3 хиляди игри, а аз имах към 60.Няма да играя толкова много, един месец ще се готвя. Но все пак няма да тръгна като на екскурзия, а за да спечеля.Е, от тях само около 30 хиляди са за първото място в една дисциплина.Ще помисля като ги взема.Ами вече съм обиколил почти целия свят като състезател. Без Африка.Да, за съжаление. Иначе в Азия има много, бил съм в Китай, Корея, почти навсякъде в Европа.Когато отидох на първия турнир. В началото не искаха много да ме пускат, но отидох, станах трети и спечелих нещо като 500 долара. Тогава наградите бяха по-малки. През 2001 дойде и първото ми световно. След това съм имал периоди по 10-15 турнира на година, всеки в различна държава. Тогава завършвах строителния техникум и не ми беше много лесно.Не, опитах някои неща, но не намерих нещо, което да ме запали. Много трудно мога да правя нещо, което не ми харесва.Може би, но мога да стана треньор или пък да се състезавам и като съм на 40. Ще се занимавам с отбора.Целият проблем тук е, че това е твърде млад и неразбран спорт, повечето хора го наричат спорт в кавички. Много трудно се намират спонсори, слабо се отразяват събитията. До скоро под интернет клуб се разбираше нещо лошо едва ли не.Не мисля, че трябва да убеждавам цяла държава за нещо, което е признато в целия свят. Хората говорят, без да знаят. За тях компютрите съсипват социалния живот. Не мисля, че съм съсипан човек. Пропътувал съм света, развил съм състезателен хъс, никога не се примирявам с второто място, а гледам да съм най-добрият. И накрая, много лесно се концентрирам. Това е истината текст Анелия Александрова снимка Илиян Ружин



"Програмата"

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 2624

1