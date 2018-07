Електронни спортове Forza 2 – перфектната автомобилна симулация 17 юли 2007 | 15:39 0 0 0 0 0



Ако сте новобранец и не ви харесват игри като Gran Turismo и Need for Speed, Forza 2 ще ви хареса. Играта дава възможност да използвате няколко помощни елемента като контрол на стабилността, антиблокировка при спиране и контрол на окачването, които ще ви позволят да задържите колата на пътя без много трудности.







Ако вече сте истински специалист в сферата на автомобилните симулации, тези екстри най-вероятно ще ви дразнят. За щастие можете да изберете дали да ги използвате или не. Без тях играта става значително по-трудна, така че внимавайте!



Дори и с всичката тази помощ внимателното каране във Forza 2 е задължително. Ако завиете малко по-бързо със сигурност ще излезете от пътя. По подобен начин, ако карате твърде пасивно, бързо ще изостанете, тъй като изкуственият интелект на играта ще се възползва от тази ви грешка. В повечето ситуации противниковите състезатели са много находчиви



Можете да започнете с участие в показните състезания или в състезание за време, да влезете в интернет, за да проверите уменията си срещу целия свят или направо да се насочите към режима кариера, който е най-важният в играта.



Определено обаче в интернет състезанията имат повече екстри, отколкото в обикновените. Microsoft прави седмични турнири за различни класове коли, в които всеки може да се опита да се класира. Системата на турнирите е много добра. Записвате се за даден турнир, който все още не е започнал, като за целта правите квалификационна обиколка на първата писта от турнира. В зависимост от броя на участниците, най-бързите се включват в турнира. Оттук насетне правите по един рунд всеки ден в зависимост от прогреса ви в класацията на турнира.



Това, което постига Forza 2 в крайна сметка, е точно този напредък, който можете да очаквате от продължението на първата Forza. Моделът на каране е допълнително подобрен и вече е толкова задълбочен, че вероятно ще загубите и останалото ви свободно време за да купувате, настройвате и да се състезавате с любимите ви коли. Ако харесвате състезателните игри, то не трябва да пропуснете да поиграете Forza 2.



РАЛИЦА ПЕЙЧЕВА, БФЕС

Forza 2 е перфектната автомобилна симулация, както за любители, така и за професионалисти. Kато нивото на трудност e доста мобилна, тъй че е малко вероятно да не откриете нещо, което да не допада на стила ви. Forza 2 предлага повече от 300 коли от 50 основни производители; хиляди лицензирани тунинг части и подобрения; 12 обкръжения за състезанията, някои от които са направени по истински писти като Laguna Seca, Mugello, Sebring и Nürburgring. Безспорен плюс на играта е поведението на различните коли на пистата – всякя е уникална и определено ще почувствате разликата между Enzo и Beetle. Няма две коли в играта, които да се карат по един и същи начин!Ако сте новобранец и не ви харесват игри като Gran Turismo и Need for Speed, Forza 2 ще ви хареса. Играта дава възможност да използвате няколко помощни елемента като контрол на стабилността, антиблокировка при спиране и контрол на окачването, които ще ви позволят да задържите колата на пътя без много трудности.Ако вече сте истински специалист в сферата на автомобилните симулации, тези екстри най-вероятно ще ви дразнят. За щастие можете да изберете дали да ги използвате или не. Без тях играта става значително по-трудна, така че внимавайте!Дори и с всичката тази помощ внимателното каране във Forza 2 е задължително. Ако завиете малко по-бързо със сигурност ще излезете от пътя. По подобен начин, ако карате твърде пасивно, бързо ще изостанете, тъй като изкуственият интелект на играта ще се възползва от тази ви грешка. В повечето ситуации противниковите състезатели са много находчивиМожете да започнете с участие в показните състезания или в състезание за време, да влезете в интернет, за да проверите уменията си срещу целия свят или направо да се насочите към режима кариера, който е най-важният в играта.Определено обаче в интернет състезанията имат повече екстри, отколкото в обикновените. Microsoft прави седмични турнири за различни класове коли, в които всеки може да се опита да се класира. Системата на турнирите е много добра. Записвате се за даден турнир, който все още не е започнал, като за целта правите квалификационна обиколка на първата писта от турнира. В зависимост от броя на участниците, най-бързите се включват в турнира. Оттук насетне правите по един рунд всеки ден в зависимост от прогреса ви в класацията на турнира.Това, което постига Forza 2 в крайна сметка, е точно този напредък, който можете да очаквате от продължението на първата Forza. Моделът на каране е допълнително подобрен и вече е толкова задълбочен, че вероятно ще загубите и останалото ви свободно време за да купувате, настройвате и да се състезавате с любимите ви коли. Ако харесвате състезателните игри, то не трябва да пропуснете да поиграете Forza 2. 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 833

1