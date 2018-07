Тенис Йортегрен ще бъде треньор на Григор Димитров до края на сезона 14 август 2015 | 13:01 0 0 0 1 6



Преди това 24-годишният хасковлия работи и с друг специалист от "Good to Great" Михаел Тилстрьом за осем месеца през 2013 година, но през есента на същата година той реши да смени шведа с Рашийд. Шведският специалист Йохан Йортегрен ще остане личен треньор на най-добрия бърлгарски тенисист Григор Димитров до края на сезона. Новината беше потвърдена в "Туитър" от Академията "Good to Great", в която той работи."Good to Great" с гордост съобщава, че отново обединява сили с Григор Димитров. Йохан Йортегрен ще помага на Григор до края на сезона и ние им желаем много успехи", написаха в "Туитър" от Академията, която е в Йерфела, на 20 километра северно от Стокхолм.Димитров обяви, че ще работи временно с 37-годишния Йортегрен, след като през юли се раздели с австралиеца Роджър Рашийд заради колебливото начало на сезона, след което той изпадна от топ 10 и вече е 17-и в света.Преди това 24-годишният хасковлия работи и с друг специалист от "Good to Great" Михаел Тилстрьом за осем месеца през 2013 година, но през есента на същата година той реши да смени шведа с Рашийд.

