Авто Мания BMW 3.0 CSL Hommage R (Снимки) 19 август 2015 | 15:41 Всяка година през август автомобилните ентусиасти от целия свят се събират на Concours d'Elegance в Пебъл Бийч, за да отпразнуват своето въодушевление по автомобилите сред автомобилни съкровища от миналото и насочени към бъдещето прототипи. През тази година BMW Group поставя особен акцент със световната премиера на BMW 3.0 CSL Hommage R. С него BMW Group отбелязва 40-годишния юбилей на BMW в Северна Америка и същевременно и особените успехи на BMW 3.0 CSL през 1975 година. През 1975 година е създадено подразделението BMW of North America – първото търговско представителство на марката извън Европа. В същото време BMW Motorsport решава за пръв път да участва с специално изработено BMW 3.0 CSL в американски автомобилни състезания - в серията IMSA. Само няколко седмици по-късно BMW постига първи исторически триумф в 12-часовото състезание в Себринг. Той е последван от множество успехи, например в Лагуна Сека, отдалечена само на 15 мили от Пебъл Бийч. Още през тази първа година на участие белите BMW 3.0 CSL с характерния дизайн на BMW Motorsport печелят и класирането при производителите. Техните успехи, комбинирани с впечатляващия дизайн и характерния надпис „Bavarian Motor Works“ на слънцезащитното фолио на предното и задното стъкло успяват бързо да популяризират марката BMW във влюбената в моторните спортове Северна Америка. „Моторните спортове са чисто въодушевление от автомобила, чистата радост от шофирането – а това е и сърцето на марката BMW. За да спечелите състезания, от решаващо значение е сливането на човека и машината – както навремето, така и днес. Техническите иновации постоянно подобряват това взаимодействие. Колко повече могат да се слеят водачът и автомобилът в бъдещето – това искаме да покажем с BMW 3.0 CSL Hommage R,“, казва Адриан ван Хойдонк, старши вицепрезидент BMW Group Design. Интериорът – ново ниво на ориентацията към водача Човекът е поставен в центъра на дизайна на BMW 3.0 CSL Hommage R – с цел съвършеното сливане на водача и автомобила. За да постигнат пълна интеграция, дизайнерите са се фокусирали върху ориентацията към водача още при създаването на геометричната форма на интериора. При BMW 3.0 CSL Hommage R интеграцията включва онези елементи, които директно обгръщат водача, включително шлема, гащеризона, седалката, както и геометричната форма на интериора. При този подход конвенционалните интериорни функции са оформени по напълно нов начин. Като най-близката до водача равнина - визьорът на шлема поема нови функции и проектира важната за конкретната ситуация информация като скоростта, включената предавка и оборотите директно в зрителното поле. По този начин BMW 3.0 CSL Hommage R обогатява директното възприятие на водача. По този начин идеята на вече наложилия се в серийното производство Head-up дисплей за изобразяване на важни информации без отклоняване на вниманието получава напълно нова форма. Под мотото „Eyes on the Road, Hands on the Wheel“ водачът вече може напълно да се фокусира върху задачата си да управлява автомобила. Друг подпомагащ водача елемент е, интерпретираният от Puma®, състезателен гащеризон в класически стил, който също визуализира връзката между водача и автомобила: когато двете ръце на водача са върху волана, вградените в ръкавите светлинни кантове показват пренасянето на информацията от кормилната колона през ръцете до визьора, например сигналите за индикатора за превключване на предавките. Страничното оформление на големите седалки тип корито от карбон са подчинени на анатомията на седналия водач и осигуряват оптимална опора за тялото във всяка ситуация. В същото време те гарантират и оптималната връзка между тялото и автомобила. В този начин във всяка ситуация водачът може да усеща автомобила с цялото си тяло и съответно да реагира по-бързо и по-точно. Седалките се отличават с издигащ се нагоре диагонал, който продължава към задната част като структурен елемент, придаващ на BMW 3.0 CSL Hommage R по-висока устойчивост срещу усукване. Интегрираните бели повърхности за седене с характерни шевове повтарят оформлението на гащеризона, а типичните ленти на BMW Motorsport върху шестточковите предпазни колани поставят цветен акцент. Последователно олекотена конструкция и технически финес Интериорът на BMW 3.0 CSL Hommage R е конструиран, така че да подчертава използването на олекотената конструкция. Интегрираният в конструкцията на страничните елементи и покрива карбонов ролкейдж е в основата на последователно минималистичната геометрия. Всички елементи в интериора са абсолютно необходими, всеки детайл има структурна или свързана с управлението функция. В изработения почти изцяло от карбон интериор единствено „арматурното табло“, напречен носач и чисто структурен елемент, е оформен с характерен дървен фурнир. Така то цитира съществен елемент на ранните BMW 3.0 CSL, при които дори и състезателните версии имат характерна дървена лайстна, която преминава през целия интериор. Особен акцент тук е проектирането на данни през дървото. Като напомняне за победата в Лагуна Сека през май 1975 година BMW 3.0 CSL Hommage R изобразява профила на трасето и точките за спиране върху дървената лайстна на арматурното табло. Това висококачествено изобразяване на информация чрез светлина не се нуждае от класически дисплей и се вписва перфектно в минималистичното оформление на интериора. Дървената повърхност е нарушена единствено от малкият индикатор за зареждането на eBoost. Рамката на арматурното табло в дизайна на BMW Motorsport поставя цветен акцент. Благодарение на последователната редукция до най-необходимото по особен начин изпъква и кормилната колона. Като механична връзка между водача и автомобила тя включва и всички елементи за управление и контрол. Единствените „комфортни“ функции са двете дюзи на вентилацията встрани, които осигуряват свеж въздух на водача. Малък дисплей на кормилната колона при необходимост информира водача за данни като времената за обиколка, общото време или актуалната позиция. Други елементи от моторните спортове в интериора са червените анодизирани компоненти за сигурността като дюзите за пожарогасителна пяна, самият пожарогасител, както и двата превключвателя на средната конзола за аварийно изключване и пожарогасителния механизъм. Отзад има място само за два шлема, интегрирани в средния тунел. Когато не се използват, те се фиксират от колан. Под преминаващите назад надлъжни усилващи греди са разположени капаците на акумулатора за eBoost. Висококачествени акценти на преходите между отделните структурни елементи се поставят от прецизно изработените алуминиеви муфи. По отношение на материалите и детайлите BMW 3.0 CSL Hommage R демонстрира високо техническо качество и формална изтънченост. Чисти моторни спортове – екстериорът „Както отвън, така и отвътре BMW 3.0 CSL Hommage R е преди всичко отражение на своята функция: екстериорът и интериорът са оформени на базата на изискванията, поставяни от моторните спортове пред автомобила и водача: от една страна аеродинамика и динамика на управлението, от друга – най-директната връзка между водача и машината. Според мен Hommage моделът постига това по много емоционален начин. В същото време откриваме всички детайли от BMW 3.0 CSL от миналото. Всеки детайл може да бъде открит в първоначалната си форма и това е като преклонение пред оригинала,“ казва Карим Хабиб, ръководител на Design BMW Automobile. Екстериорният дизайн на BMW 3.0 CSL Hommage R олицетворение на моторните спортове: подчертаните аеродинамични елементи, мощните арки на калниците и големият заден спойлер обгръщат каросерията и в същото време цитират успешната състезателна версия от IMSA на оригиналното BMW 3.0 CSL. Всеки детайл на Hommage автомобила е цитат на успешната състезателна версия от 1975 година, но е модернизиран и интегриран технически в съвременен дизайнерски език. Цветовият и графичен дизайн, както и номерът 25 напомнят за уникалната история на успеха на заводското BMW 3.0 CSL през 1975 година. BMW 3.0 CSL Hommage R заимства дори и детайли като стикерите „Bavarian Motor Works“ на предното и задното стъкло. Многото елементи от видим карбон подчертават идеята за олекотяване на конструкция на модела от миналото и го пренасят в съвременността. Мощ и атлетичност – предната част Предната част BMW 3.0 CSL Hommage R е една от най-широките и ниски в семейството на BMW и излъчва мощ и атлетичност. Повърхностите и графиката на предната броня подчертават колелата и усещането за широчина и мощ. В средата на предната част е разположена голямата, типична за BMW бъбрековидна радиаторна решетка, която цитира миналото с изправената си форма. Характерното лице с четири очи подчертава спортния дух на предната част с модерната си шестоъгълна интерпретация. Лазерните светлини и LED технологията позволяват ниска и модерна графика на светлините, контурите на фаровете подчертават типичния за BMW фокусиран поглед. Под бронята е разположен големият черен преден сплитер от карбон с акценти в цветовете на BMW Motorsport. В комбинация с бъбрековидната радиаторна решетка той оформя голям визуален отвор, който символизира мощта и динамичните възможности на двигателя. В профил предната броня и бъбрековидната радиаторна решетка демонстрират модерна интерпретация на характерния и за миналото Sharknose и гарантират висока разпознаваемост на автомобила. Профилът – спортен дух с елегантен акцент Дългото междуосие и преден капак визуално издължават силуета на Hommage автомобила и придават на BMW 3.0 CSL Hommage R елегантен акцент въпреки подчертания спортен дух. Характерната графика на линиите отстрани допълнително подчертава това впечатление. Ексклузивният цвят “Brillant white” с лек ефект металик позволява на повърхностите да блестят и в същото време моделира много пластично мощното им оформление. Мощната и издължена естетика на автомобила се подчертава и от линиите в цветовете на BMW Motorsport в предната, страничната и задната част. Тъмните карбонови повърхности в долната част подсказват за последователно олекотената конструкция на оригиналното BMW 3.0 CSL. Особен акцент поставят матово златистите 21-инчови алуминиеви джанти с черни елементи. Задната част – мускулесто присъствие Задната част на BMW 3.0 CSL Hommage R има максимално спортно излъчване. Големият заден спойлер, както и двойният карбонов дифузор са елементи от моторните спортове за максимално добра аеродинамика. Мощно оформената задна броня подчертава колелата и е визуално изражение на мощта на BMW 3.0 CSL Hommage R. Графиката на линиите на BMW Motorsport допълнително подсилва усещането на стабилна стойка на автомобила на пътя. Особен акцент са задните светлини: те са свързани с LED лента над спойлера, която сякаш обгръща задната част. BMW 3.0 CSL Hommage R изглежда максимално динамично и при поглед отгоре. Формата на предния капак от бъбрековидната радиаторна решетка към фаровете е като широко V, с което напомня за характерен и динамичен елемент на купетата на BMW от миналото. По този начин BMW 3.0 CSL Hommage R съчетава всички класически елементи на BMW с един модерен и емоционален дизайнерски език. Голямото инженерно постижение от миналото блести отново 40 години по-късно.

