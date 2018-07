Бейзбол Торонто точи зъби на "янките" за клубен рекорд (видео) 14 август 2015 | 10:53 0 0 0 1 0



Освен това единственият канадски тим в бейзболната лига на Северна Америка отново е само на един успех от нов клубен рекорд за най-дълга печеливша серия. Предния път Торонто бе спрян от Ню Йорк Метс на 15 юни, а тази вечер ще се изправи срещу другия клуб от Голямата ябълка – Ню Йорк Янкис.







Освен евентуалния рекорд в предстоящата тройна серия срещу "янките" на ст. "Роджърс Сентър" е заложено първото място в Източната дивизия на Американската лига. В навечерието на директния сблъсък между първия и втория Блу Джейс (64-52) води с половин мач пред Янкис (62-51). И играчите на канадците са амбицирани да увеличат аванса си.



"Невероятно! Просто да идваш на стадиона и да знаеш, че ще победиш. Това е страхотно чувство. Вярваме, че ще го запазим и утре", коментира снощи инфилдерът Райън Гойнс, след като удари троен хоумрън срещу Оукланд. Торонто отбеляза всичките си точки във 2-рия ининг, когато Кевин Пилар добави RBI-сингъл срещу стартера на "А"-тата Джеси Чавес (L 6-12).







"Момчетата се чувстват добре. Точно в момента всички сме много уверени. В хубава серия сме и това е важно за всички", сподели мениджърът на тима Джон Гибънс. Той е първият треньор, който извежда Блу Джейс до 12 мача над коефициент .500 толкова дълбоко в сезона, след Сито Гастон през септември 2008 г.



Марк Бърли (W 13-5) започна на възвишението снощи и изработи 7+ ининга със 7 хита и 2 точки. Питчерът не бе пуснал точка до 8-ия, в който гостите се разписаха два пъти – чрез троен хит на Били Бърнс и филдърс чойс на Марк Каня. Победата запази клоузърът Роберто Осуна (S 12) с чиста защита в 9-ия.











Торонто Блу Джейс - Оукланд Атлетикс 4:2



ст. "Роджърс Сентър"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

ОУКЛАНД

0

0

0

0

0

0

0

2

0

2

8

0

ТОРОНТО

0

4

0

0

0

0

0

0

Х

4

6

0

ОСТАНАЛИТЕ РЕЗУЛТАТИ В МЛБ ОТ 13 АВГУСТ:



Американска лига



Минесота Туинс - Тексас Рейнджърс 5:6

Кливланд Индиънс - Ню Йорк Янкис 6:8

Канзас Сити Роялс - Лос Анджелис Ейнджълс 6:7



Национална лига



Ню Йорк Метс - Колорадо Рокис 12:3

Чикаго Къбс - Милуоки Бруърс 9:2

Сейнт Луис Кардиналс - Питсбърг Пайрътс 5:10

Лос Анджелис Доджърс - Синсинати Редс 3:10

Сан Франциско Джайънтс - Вашингтон Нешънълс 3:1





