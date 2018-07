БГ Футбол Шеф в Черно море: Бутикова победа, която донесе много радост на Варна 13 август 2015 | 15:56 0 0 0 0 3



Изпълнителният директор на Черно море Марин Маринов обяви за исторически успех спечелването на Суперкупата на България след победа над Лудогорец с 1:0."Невероятна тактическа дисциплина и много добра игра, която доведе до тази бутикова победа на нашия отбор срещу шампиона Лудогорец. Суперкупата донесе голяма радост на привържениците ни и всички варненци", каза Маринов пред официалния сайт на клуба.

