Телевизорът Samsung JU6410 – новият център за забавление у дома

4K Ultra HD

Благодарение на висококачествената технология, разработена от Samsung, UHD резолюцията на JU6410 предоставя ярки и чисти изображения, четири пъти по-детайлни от обикновените Full HD екрани. Хардуерът и софтуерът на телевизора карат любимите Ви телевизионни програми и предавания да оживеят, а технологията Purolour предоставя наситени цветове и въздействащо изображение.



Super Smart платформа

Телевизорът JU6410 на Samsung притежава нов Smart Hub, който отбелязва голяма крачка към подобряване на връзката с дома. По този начин лесно можете да разгледате програмите, търсейки любимите ви предавания, докато гледате телевизия или се забавляват с широката гама игри, подбрани за цялото семейство. Смарт платформата дава възможност да играете дори и без конзола директно през телевизора. В допълнение JU6410 притежава редица стойностни функции като персонализирана справка с прогноза за времето и списък на задачите за деня.



Телевизорът е съвместим с всички големи мобилни платформи и само с една стъпка се свързва с Bluetooth и Wi-Fi Direct. Това позволява достъп до различни приложения, съдържание на видео, музика и изображения от мобилното устройство до големия екран, а с обновената функция Smart View 2.0 можете да прехвърляте съдържание от телефона към телевизора и да разгледате снимките от последната среща с приятели на голям екран и в UHD качество.



Multi-link екран

Удвоете съдържанието на екрана с функцията Multi-link на Samsung, която ви позволява да гледате телевизия, докато използвате приложенията, имате отворен уеб браузър или гледате съдържание от друг източник. За още по-голямо удобство размерът на всеки прозорец може да се регулира според предпочитанията на потребителя.



Благодарение на Extended PVR функцията никога повече няма да пропускате любимото си предаване. Ако предпочитате, можете да записвате на външна памет, използвайки USB порта.



Смарт телевизорът Samsung JU6410 UHD гарантирано ще се превърне в новия развлекателен център у дома, отговарящ на стила на живот на всеки потребител.

