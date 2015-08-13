Съдийските наряди за "Б" група

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Руби надъха Деле Али (галерия)
Английският национал Деле Али получи специална подкрепа преди 1/4-финала с Швеция на световното. Той прекара почивния си ден след драматичния успех над Колумбия със своята половинка - Руби Мае. A post shared ...Виж още
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БГ Футбол
Съдийската комисия обяви назначенията на реферите за мачовете от 3-ия кръг в "Б" ПФГ.
15 Август 2015 г. Събота 18:00 ч.
ФК Септември (Симитли) - ФК Оборище (Панагюрище)
Главен съдия: Тихомир Асенов Алексов
Асистенти: Мартин Руменов, Ангелов Стоян, Владимиров Владимиров
Четвърти съдия: Станимир Лозанов Тренчев
Съдийски наблюдател: Иван Кюркчиев
15 Август 2015 г. Събота 18:00 ч.
ПФК Банско 1951 АД - ФК Локомотив (Горна Оряховица)
ГС: Димитър Иванов Желязков
АС: Цанко Христов, Симеонов Теодор, Пешев Петров
4-ТИ: Борислав Николаев Колев
СН: Янко Митев
15 Август 2015 г. Събота 18:00 ч.
ПФК Локомотив Мездра - ФК Ботев Гълъбово 1945
ГС: Георги Милков Гинчев
АС: Ивайло Пламенов, Атанасов Даниел, Пенчев Йорданов
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Тихомир Костовски
15 Август 2015 г. Събота 18:00 ч.
ПФК Добруджа 1919 (Добрич) - ОФК Поморие
ГС: Димитър Цолов Буров
АС: Юлиян Тошков, Тодоров Любин, Живков Димитров
4-ТИ: Михаил Красимиров Парушев
СН: Милко Георгиев
15 Август 2015 г. Събота 18:00 ч.
ФК Дунав 2010 - ФК Созопол
ГС: Неделчо Танчев Гаджалов
АС: Николай Неделчев, Чакъров Йордан, Петров Петров
4-ТИ: Александър Димитров Марков
СН: Николай Петров
16 Август 2015 г. Неделя 18:00 ч.
ФК Пирин 2002 (Разлог) - ПФК Нефтохимик 1962 АД
ГС: Петър Стефанов Доровски
АС: Виктор Петров, Главински Борислав, Георгиев Митрев
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Красимир Драганов
16 Август 2015 г. Неделя 18:00 ч.
ФК Верея (Стара Загора) - Литекс-2 (Ловеч)
ГС: Живко Георгиев Недялков
АС: Станимир Илков, Илков Христо, Димитров Георгиев
4-ТИ: Валентин Георгиев Станчев
СН: Йосиф Ронков
17 Август 2015 г. Понеделник 18:00 ч.
ПФК Спартак (Плевен) - Лудогорец-2 (Разград)
ГС: Ивелин Венциславов Занев
АС: Мирослав Пламенов, Марков Християн, Йорданов Ганев
4-ТИ: Павел Тихомиров Мичев
СН: Камен Алексиев
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