Левски Levski

-

последен:
 

Ботев (Пловдив) - Левски

следващ:
21.07.2018

създаване: 1914г.
стадион: Георги Аспарухов
президент: Спас Русев
треньор: Делио Роси
web: Левски / bgclubs.eu

Новини Видео Фотогалерия Програма Статистика Класиране Футболисти Успехи Стадион Треньор

На живо Студио "Трето полувреме" преди Уругвай - Франция

›› Анкета

Коя е основната причина Левски да не спечели Купата на България?
Резултати   Коментари Архив

›› Булевард

Руби надъха Деле Али (галерия)

Английският национал Деле Али получи специална подкрепа преди 1/4-финала с Швеция на световното. Той прекара почивния си ден след драматичния успех над Колумбия със своята половинка - Руби Мае. A post shared ...

Виж още
БГ Футбол

Стефан Апостолов ще свири на Левски срещу хита Монтана

13 август 2015 | 12:18
Стефан Апостолов ще свири на Левски срещу хита Монтана
СК към БФС обяви назначенията на реферите за петия кръг на "А" група.

14 Август 2015 г. Петък 20:00 ч.
ПФК Литекс Ловеч АД - ОФК Пирин ЕООД

ГС:    Георги Димитров Давидов    АС:    Мартин Веселинов Маргаритов    Пламен Георгиев Георгиев
4-ТИ:    Ивайло Милчов Милков    ДАС:    Георги Николов Кабаков    Таско Цанчев Тасков

СН:    Радан Мирянов     

 
15 Август 2015 г. Събота 20:00 ч.
ПФК Левски АД - Монтана

ГС:    Стефан Апостолов Апостолов    АС:    Велислав Христов Миленков    Драган Кирилов Стойков 
4-ТИ:    Валентин Желев Добрев    ДАС:    Георги Кънчев Димитров    Ангел Любенов Ангелов

СН:    Йордан Веселинов Гулев     

 
16 Август 2015 г. Неделя 17:30 ч.
ПФК Ботев АД - ПФК Славия АД

ГС:    Никола Антонов Попов    АС:    Николай Георгиев Георгиев    Пламен Хинков Хинков
4-ТИ:    Николай Тодоров Христов    ДАС:    Стефан Демирев Павлов    Валентин Станчев Железов

СН:    Петър Стоянов Петров     

 
16 Август 2015 г. Неделя 20:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 АД - ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД

ГС:    Станислав Тошев Ставров    АС:    Георги Спасов Славов    Димитър Божидаров Стоилов
4-ТИ:    Даниел Милков Ников    ДАС:    Мартин Емилов Стоименов    Адриан Петров Петров

СН:    Светослав Петров Славов     

 
17 Август 2015 г. Понеделник 20:00 ч.
ПФК Берое ЕАД - ПФК Черно море

ГС:    Николай Йорданов Колев    АС:    Павлин Цветанов Михайлов    Петър Николов Джугански
4-ТИ:    Атанас Петров Бозев    ДАС:    Владимир Вълков Вълков    Боян Георгиев Славков

СН:    Йордан Костадинов Иванов    


Още по темата
SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 1350

Добави коментар ›› Коментари (2)

Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани
кзц
(Гост) 2
отговор
13 август 2015 | 15:01

ше ни свири ли ;) Рейтинг: 0 0

хахха
(Гост) 1
отговор
13 август 2015 | 13:57

едно е да го пишеш , че ще свири на Левски срещу Монтана, съвсем друго означава ще свири на мача Левски-Монтана.....хващате ти смисъла!! Вземете глобете някой ваш журналист вече.....много грешки Рейтинг: 1 0 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

              ››
              
                БГ Футбол
              
            

            
            
            

              

                
                  
                  Свободните агенти разгромиха Марек в контрола
                
                
                  Свободните агенти разгромиха Марек в контрола

                 
                
              

              

                
                  
                  Голмайсторът на Арда ще претърпи операция
                
                
                  Голмайсторът на Арда ще претърпи операция

                 
                
              

              

                
                  
                  "Соколите" в еуфория, връщат се в дома си
                
                
                  "Соколите" в еуфория, връщат се в дома си

                 
                
              

              

                
                  
                  Ботев (Пд) се разделя с още един бразилец
                
                
                  Ботев (Пд) се разделя с още един бразилец

                 
                
              

              

                
                  
                  До началото на 2019 година ще бъде изготвен Закон за спортното хулиганство
                
                
                  До началото на 2019 година ще бъде изготвен Закон за спортното хулиганство

                 
                
              

              

                
                  
                  Два дни почивка за футболистите на Монтана
                
                
                  Два дни почивка за футболистите на Монтана

                 
                
              

              

                
                  
                  Ванчо се завръща?
                
                
                  Ванчо се завръща?

                 
                
              

              

                
                  
                  Спартак (Плевен) има нов треньорски екип
                
                
                  Спартак (Плевен) има нов треньорски екип

                 
                
              

              

                
                  
                  Легендата Христо Бонев зарадва с лакомства пациентите на УМБАЛ "Свети Георги"
                
                
                  Легендата Христо Бонев зарадва с лакомства пациентите на УМБАЛ "Свети Георги"

                 
                
              

              

                
                  
                  Изненада: Ботев (Пд) се раздели с един от героите си от 2017-а
                
                
                  Изненада: Ботев (Пд) се раздели с един от героите си от 2017-а

                 
                
              

            

            
            
          

        

            
            
            

                ››
                
                    Live Scores
                
            

            






        

            

            
            
            

            

                
                    Всички мачове
                
            

            
            

            
        




	MultiCast
	ProStats
	



          

            

              ››
              
                Първа лига
              
            

            
            
            

              

                
                  
                  До началото на 2019 година ще бъде изготвен Закон за спортното хулиганство
                
                
                  До началото на 2019 година ще бъде изготвен Закон за спортното хулиганство

                 
                
              

              

                
                  
                  Дунав със седмо ново попълнение
                
                
                  Дунав със седмо ново попълнение

                 
                
              

              

                
                  
                  Голмайсторът на Берое с емоционално сбогуване: Преди да срещна Томаш, бях мъртъв (видео)
                
                
                  Голмайсторът на Берое с емоционално сбогуване: Преди да срещна Томаш, бях мъртъв (видео)

                 
                
              

              

                
                  
                  БФС осигури спешни медицински чанти на евроучастниците ни
                
                
                  БФС осигури спешни медицински чанти на евроучастниците ни

                 
                
              

              

                
                  
                  Берое ще играе контрола с Лудогорец 2
                
                
                  Берое ще играе контрола с Лудогорец 2

                 
                
              

              

                
                  
                  Черно море приключи лагера в Банско, играчите са в почивка до 9-и юли
                
                
                  Черно море приключи лагера в Банско, играчите са в почивка до 9-и юли

                 
                
              

              

                
                  
                  Етър победи Несебър в Дряново
                
                
                  Етър победи Несебър в Дряново

                 
                
              

              

                
                  
                  Официално: Витоша взе футболист на Лудогорец
                
                
                  Официално: Витоша взе футболист на Лудогорец

                 
                
              

              

                
                  
                  Лудогорец грабна нов трофей! (видео+галерия)
                
                
                  Лудогорец грабна нов трофей! (видео+галерия)

                 
                
              

              

                
                  
                  Ботев (Враца) разби елитен сръбски тим
                
                
                  Ботев (Враца) разби елитен сръбски тим

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






Допингът за бразилските футболисти в Лудогорец
07 юни 2018

Видяхте ли само как го гледат? Всеки, който е присъствал вчера на представянето на новия старши треньор на Лудогорец - Пауло Аутори, е забелязал блясъка в очите на Марселиньо, когато се докосна до легендарния бразилски ...









							
							
						

						
						






Венци Христов: Ще има голяма конкуренция във ...
06 юли 2018

Новият нападател на Арда Венцислав Христов даде интервю за “Тема Спорт” броени дни, след като подписа с амбициозния втородивизионен тим.  Договорът на Христов е за 2+1 години и от понеделник опитният ...









							
							
							
						









		
	













			
			
			

			


				Левски | 
				ЦСКА | 
				Лудогорец | 
				Първа лига | 
				Втора лига | 
				Национални отбори по футбол | 
				Купа на България | 
				Англия | 
				Испания | 
				Италия | 
				Германия | 
				Франция | 
				Русия | 
				Шампионска лига | 
				Лига Европа | 
				Мачове на живо | 
				Волейбол | 
				Тенис | 
				Формула 1 | 
				Баскетбол			

			

Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му
 права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са
 собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само
 след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на
 графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост
 на закона.
			

			

				
				
				
				Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group

			

		

			

				
				
				Sportal.bg is part of the Sportal Media Group network
				

ЕВРО2016 |
Мобилни телефони |
Бизнес новини |
Лайфстайл |
Woman.bg |
Men Only |
Новини |
Shopping.bg

Мобилен Портал

				
				
			

			

















    

        

            

                
Вашите лични данни

            

            

                

                    Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.
                


                

                    За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.
                


                

                    Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.
                


                

                    Ако натиснете бутона
                    Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в
                    Политиката за поверителност и
                    Политиката за бисквитките.
                


                

                    
                        Защо е необходимо моето съгласие?
                    
                


            


            


                
                    Настройки