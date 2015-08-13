Стефан Апостолов ще свири на Левски срещу хита Монтана

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Руби надъха Деле Али (галерия)
Английският национал Деле Али получи специална подкрепа преди 1/4-финала с Швеция на световното. Той прекара почивния си ден след драматичния успех над Колумбия със своята половинка - Руби Мае. A post shared ...Виж още
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БГ Футбол
СК към БФС обяви назначенията на реферите за петия кръг на "А" група.
14 Август 2015 г. Петък 20:00 ч.
ГС: Георги Димитров Давидов АС: Мартин Веселинов Маргаритов Пламен Георгиев Георгиев
СН: Радан Мирянов
ГС: Стефан Апостолов Апостолов АС: Велислав Христов Миленков Драган Кирилов Стойков
СН: Йордан Веселинов Гулев
ГС: Никола Антонов Попов АС: Николай Георгиев Георгиев Пламен Хинков Хинков
СН: Петър Стоянов Петров
ГС: Станислав Тошев Ставров АС: Георги Спасов Славов Димитър Божидаров Стоилов
СН: Светослав Петров Славов
ГС: Николай Йорданов Колев АС: Павлин Цветанов Михайлов Петър Николов Джугански
СН: Йордан Костадинов Иванов
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(Гост) 2
отговор
ше ни свири ли ;) Рейтинг: 0 0
(Гост) 1
отговор
едно е да го пишеш , че ще свири на Левски срещу Монтана, съвсем друго означава ще свири на мача Левски-Монтана.....хващате ти смисъла!! Вземете глобете някой ваш журналист вече.....много грешки Рейтинг: 1 0