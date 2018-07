Бейзбол Ивакума подари японски "ноу хитър" на Сиатъл (видео) 13 август 2015 | 09:25 0 0 0 0 0



"Не мога да намеря подходящите думи, за да изразя своите чувства в момента. Може би съм просто истински щастлив. Всичко, което си мислех напоследък, е, че искам да се завърна по-силен и във всеки старт да се реванширам за изгубеното време тази година", сподели 34-годишният Ивакума (W 4-2), който в началото на сезона пропусна два месеца и половина заради разтежение в гърба.







"Ноу хитърът" е 5-и в историята на "моряците" и първи след перфектния мач на Феликс Ернандес срещу Тампа Бей Рейс на 15 август 2012 г. Оттогава и никой друг питчер в Американската лига не бе постигал съвършенството, така че нощес Хисаши сложи край на поредица от 12 "ноу хитъра" в Националната лига.



Само през 2015 г. питчерите от "старата школа" метнаха три "ноу хитъра" – Крис Хестън за Сан Франциско Джайънтс срещу Ню Йорк Метс (5:0) на 9 юни, Макс Шързър за Вашингтон Нешънълс срещу Питсбърг Пайрътс (6:0) на 20 юни и Коул Хамълс за Филаделфия Филис срещу Чикаго Къбс (5:0) на 25 юли.







Единствените рънери, които Ивакума пусна нощес, бяха Мани Мачадо, Крис Дейвис и Джонатан Схооп, получили бази за боли, но само първият от тях успя да напредне до втора и си остана там. На възвишението за "скорците" започна Кевин Госман (L 2-4), който даде 2 точки в 3-тия ининг – от двоен хит на Франклин Гутиерес и единичен на Робинсон Кано, и 1 точка в 4-тия – от дабъл на Хесус Сукре.



"Това не е просто обикновена загуба. Оставаме в историята от грешната страна на "ноу хитър", а това не е приятно – заключи централният аутфилдер на Балтимор Адам Джоунс. – Но, шапки долу! Това беше мачът на Хисаши Ивакума."











ОСТАНАЛИТЕ РЕЗУЛТАТИ В МЛБ ОТ 12 АВГУСТ:



Американска лига



Торонто Блу Джейс - Оукланд Атлетикс 10:3

Кливланд Индиънс - Ню Йорк Янкис 2:1

Канзас Сити Роялс - Детройт Тайгърс 4:7

Чикаго Уайт Сокс - Лос Анджелис Ейнджълс 3:2 (13 ининга)

Минесота Туинс - Тексас Рейнджърс 11:1



Национална лига



Сан Диего Падрес - Синсинати Редс 3:7

Аризона Дайъмъндбекс - Филаделфия Филис 6:7

Ню Йорк Метс - Колорадо Рокис 3:0

Чикаго Къбс - Милуоки Бруърс 3:2 (10 ининга)

Сейнт Луис Кардиналс - Питсбърг Пайрътс 4:2

Лос Анджелис Доджърс - Вашингтон Нешънълс 3:0



Интерлига



Сан Франциско Джайънтс - Хюстън Астрос 0:2

Маями Марлинс - Бостън Ред Сокс 14:6

Тампа Бей Рейс - Атланта Брейвс 9:6





