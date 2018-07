Бейзбол Цунами откъсна Сейнт Луис на 6 мача пред Питсбърг (видео) 12 август 2015 | 10:22 0 0 0 0 0



Мартинес (W 11-4) остана на възвишението 8 пълни ининга и така изравни своя личен рекорд за най-дълъг старт във Висшата лига. Десничарят с татуировка Tsunami на хвърлящата ръка даде 9 хита и пое по 1 точка в 1-вия, 3-тия и 4-тия, но се подсигури с 8 страйкаута и не допусна рънер в позиция за отбелязване в последните си 3 ининга. В 9-ия топката взе клоузърът Тревър Розентал (S 34) и подсигури успеха с 3 страйкаута.







След 4-тия ининг Сейнт Луис изоставаше с 1:3, но обратът бе осъществен в рамките на едно-единствено нападение. В затварянето на 5-ия домакините се разписаха три пъти благодарение на RBI-сингъл на Джейсън Хейуорд, саможертвен флай на Ядиер Молина и единичен хит на Стивън Пискоти. За точките на гостите се бяха погрижили Кан Джун Хо с двоен хит, Арамис Рамирес с единичен и Педро Алварес с хоумрън.



За Питсбърг на възвишението започна Джеф Локи (L 6-7), който за 5 ининга позволи 7 хита, 3 бази за боли и 4 точки. Кардиналс (72-40) остава с най-добрия баланс в цялата МЛБ, а Пайрътс (65-45) продължава да се движи втори в дивизията и в НЛ. Двата най-добри тима в Националната лига ще се срещнат още два пъти помежду си в тройната серия на ст. "Буш" тази седмица.











Сейнт Луис Кардиналс - Питсбърг Пайрътс 4:3



ст. "Буш"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

ПИТСБЪРГ

1

0

1

1

0

0

0

0

0

3

9

1

СЕЙНТ ЛУИС

1

0

0

0

3

0

0

0

Х

4

10

0

Питчерът Карлос Мартинес за пореден път оправда своя юношески прякор и изведе Сейнт Луис Кардиналс до домакински успех с 4:3 над Питсбърг Пайрътс в редовния сезон на МЛБ. 23-годишният доминиканец, наричан Цунами заради шеметния стил на хвърляне, ограничи достатъчно атаката на "пиратите", за да може "чинките" да се откъснат на 6 мача пред своя преследвач в Централната дивизия на Националната лига.Мартинес (W 11-4) остана на възвишението 8 пълни ининга и така изравни своя личен рекорд за най-дълъг старт във Висшата лига. Десничарят с татуировка Tsunami на хвърлящата ръка даде 9 хита и пое по 1 точка в 1-вия, 3-тия и 4-тия, но се подсигури с 8 страйкаута и не допусна рънер в позиция за отбелязване в последните си 3 ининга. В 9-ия топката взе клоузърът Тревър Розентал (S 34) и подсигури успеха с 3 страйкаута.След 4-тия ининг Сейнт Луис изоставаше с 1:3, но обратът бе осъществен в рамките на едно-единствено нападение. В затварянето на 5-ия домакините се разписаха три пъти благодарение на RBI-сингъл на Джейсън Хейуорд, саможертвен флай на Ядиер Молина и единичен хит на Стивън Пискоти. За точките на гостите се бяха погрижили Кан Джун Хо с двоен хит, Арамис Рамирес с единичен и Педро Алварес с хоумрън.За Питсбърг на възвишението започна Джеф Локи (L 6-7), който за 5 ининга позволи 7 хита, 3 бази за боли и 4 точки. Кардиналс (72-40) остава с най-добрия баланс в цялата МЛБ, а Пайрътс (65-45) продължава да се движи втори в дивизията и в НЛ. Двата най-добри тима в Националната лига ще се срещнат още два пъти помежду си в тройната серия на ст. "Буш" тази седмица.Сейнт Луис Кардиналс - Питсбърг Пайрътс

ОСТАНАЛИТЕ РЕЗУЛТАТИ В МЛБ ОТ 11 АВГУСТ:



Американска лига



Торонто Блу Джейс - Оукланд Атлетикс 4:2

Кливланд Индиънс - Ню Йорк Янкис 5:4 (16 ининга)

Канзас Сити Роялс - Детройт Тайгърс 6:1

Чикаго Уайт Сокс - Лос Анджелис Ейнджълс 3:0

Минесота Туинс - Тексас Рейнджърс 3:2

Сиатъл Маринърс - Балтимор Ориолс 6:5 (10 ининга)



Национална лига



Ню Йорк Метс - Колорадо Рокис 4:0

Чикаго Къбс - Милуоки Бруърс 6:3

Аризона Дайъмъндбекс - Филаделфия Филис 13:1

Сан Диего Падрес - Синсинати Редс 11:6

Лос Анджелис Доджърс - Вашингтон Нешънълс 5:0



Интерлига



Тампа Бей Рейс - Атланта Брейвс 2:0

Маями Марлинс - Бостън Ред Сокс 5:4 (10 ининга)

Сан Франциско Джайънтс - Хюстън Астрос 3:1





Торонто Блу Джейс - Оукланд АтлетиксКливланд Индиънс - Ню Йорк Янкис(16 ининга)Канзас Сити Роялс - Детройт ТайгърсЧикаго Уайт Сокс - Лос Анджелис ЕйнджълсМинесота Туинс - Тексас РейнджърсСиатъл Маринърс - Балтимор Ориолс(10 ининга)Ню Йорк Метс - Колорадо РокисЧикаго Къбс - Милуоки БруърсАризона Дайъмъндбекс - Филаделфия ФилисСан Диего Падрес - Синсинати РедсЛос Анджелис Доджърс - Вашингтон НешънълсТампа Бей Рейс - Атланта БрейвсМаями Марлинс - Бостън Ред Сокс(10 ининга)Сан Франциско Джайънтс - Хюстън Астрос Your browser does not support iframes.

Още по темата

0 0 0 0 0 ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол" Прочетена 205

1