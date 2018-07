Бейзбол Джони Куето укроти "тигрите" в домашния дебют за Канзас Сити (видео) 11 август 2015 | 11:05 0 0 0 0 0



29-годишният доминиканец, който бе привлечен на 26 юли от Синсинати Редс, докара публиката до възторг, като изработи пълен мач от възвишението. Куето (W 1-1) даде само 4 хита, не позволи база за боли и не пусна рънер по-напред от втора база за своя шести "шътаут" в кариерата и втори този сезон.







"Благодаря на Бог, че мога да правя това, и благодаря на запалянковците за тяхната подкрепа – сподели питчерът, използвайки за преводач от испански на английски треньора на кетчерите Педро Грифол. – Наистина, отношението на феновете ми даде необходимия прилив на енергия в края на мача."



Куето приключи двубоя със 116-ото си хвърляне, което предизвика флайаут в десния аутфилд. Звездният стартер метна 86 страйка и произведе 8 страйкаута. Това бе третият му мач с униформата на Роялс след трансфера, като предишните два бяха далеч от Канзас Сити – в гостувания срещу Торонто Блу Джейс (6:7) и Детройт Тайгърс (1:2).







Питчерът на "тигрите", който миналата седмица победи Куето на ст. "Комерика Парк" – Мат Бойд (L 1-3), започна на хълма и нощес. Този път 24-годишният новобранец се оказа в губеща позиция още в 1-вия ининг, когато допусна 3 точки – две от двоен хит на Лоренцо Кейн и една от единичен на Кендрис Моралес. До края на дежурството си, което продължи 5 ининга и 1/3, младокът позволи общо 9 хита без повече точки.



Крайния резултат оформи Ерик Хосмър с RBI-сингъл в 7-ия срещу риливъра Кайл Райън. За Канзас Сити (67-44) победата бе четвърта поред и тимът се откъсна на върха в Централната дивизия с 12 мача аванс пред втория Минесота Туинс (55-56). След втората си поредна загуба Детройт (54-58) се движи трети.











Канзас Сити Роялс - Детройт Тайгърс 4:0



ОСТАНАЛИТЕ РЕЗУЛТАТИ В МЛБ ОТ 10 АВГУСТ:



Американска лига



Чикаго Уайт Сокс - Лос Анджелис Ейнджълс 8:2

Сиатъл Маринърс - Балтимор Ориолс 2:3



Национална лига



Ню Йорк Метс - Колорадо Рокис 4:2

Аризона Дайъмъндбекс - Филаделфия Филис 13:3

Сан Диего Падрес - Синсинати Редс 2:1

Лос Анджелис Доджърс - Вашингтон Нешънълс 3:8





