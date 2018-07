Моторни спортове Австриецът Бенджамин Дизел спечели Six Days Crazy Job 2015 11 август 2015 | 01:48 0 0 0 0 0 Австрийският състезател Бенджамин Дизел (KTM) спечели първа победа в екстремната ендуро надпревара Six Days Crazy Job, която се проведе от 2 до 7 август край казанлъшкото село Енина. В надпреварата участие взеха над 100 от най-добрите състезатели в Европа, които бяха разпределени в класовете Мотоциклети „Експерт”, Мотоциклети „Експерт – Тийм” (отборно класиране), Мотоциклети „Стандарт”, Мотоциклети „Стандарт – Тийм”, Мотоциклети „Сеньор 45+” и АТВ. В продължение на шест дни пилотите щурмуваха из живописните райони на Стара планина и Средна гора, изминавайки тежко трасе с дължина около 100 километра на ден. Организатори на надпреварата отново бяха мотоклуб „Луда работа” – Стара Загора, които се радваха на голям зрителски интерес.



Six Days Crazy Job стартира с атрактивния пролог миналата неделя, спечелен без изненада от 17-годишния български талант Теодор Кабакчиев (KTM). Същинското хард-ендуро обаче започна в понеделник с първия ден от навигацията, когато Кабакчиев отстъпи на австралиеца Шейн Мос (KTM). С общо време 5:22:39.1 Мос изпревари с 18.5 секунди Дизел за първото място. С актив от 45 точки, обаче Кабакчиев взе победата в кръга от BG-X Ендуро шампионата, за който важаха класиранията от първите два дни на шестдневката. Във втория ден от навигацията състезателят от Габрово напълно разкри възможностите си и финишира първи, с общо време 6:38:37.5 часа и близо час преднина пред Мартин Каргъл (KTM), победител в Six Days Crazy Job през 2012 г. Дизел остана на трето място, а Шейн Мос финишира шести. След вторник обаче, Кабакчиев замина за Румъния за участие в първи кръг от източноевропейския шампионат по екстрийм ендуро. Така той буквално подари победата на Дизел, който се възползва по най-перфектния начин от отсъствието на българина. Австриецът беше безкомпромисен и спечели лесно последните два етапа от състезанието, като завърши Six Days Crazy Job на първо място с общо време 23:46:58.1 часа. На второ място с близо 3 часа и половина пасив остана Патрик Ауер (Husaberg), следван от Манфред Каргл.



От останалите български състезатели с най-предно класиране в клас „Експерт” е Илиян Кузманов (Sherco) – 8-мо място, следван от Десислав Цеков (KTM). Кабакчиев е 11-ти в крайното класиране, а другият млад талант Искрен Генов (Gas gas) се нареди на 13-та позиция.



В клас стандарт на Six Days Crazy Job 2015 застанаха рекордните 64 състезатели, като победата с общо време 13:50:39.4 часа взе Иван Димов (Husqvarna). Втори, на 1:16:30.4 часа се нареди Стоян Пачарозов (Gas gas), а подиумът допълни германецът Томас Кавейц (KTM).



При АТВ-тата подиумът е изцяло български, като стартовият списък включваше 6 състезатели, сред които и една дама – Рени Христова (KTM), която се представи отлично въпреки силната мъжка конкуренция и завърши на третото място. Надпреварата при четириколесните спечели Христо Колев (Suzuki), а на второто място на стълбичката за награждаването се качи Красимир Колев (Honda).



