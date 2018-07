Европейски футбол Плеймейкърът Бейл засега не убеждава 10 август 2015 | 17:04 0 0 0 1 2



В досегашните седем контроли от предсезонната подготовка на тима Бейл взе участие в шест от тях и като цяло не убеди, анализира "AS". Той записа общо 389 минути на терена, отправи 15 шута към вратата, от които само пет попаднаха в целта и вкара един единствен гол - срещу



Налагането на Бейл на тази позиция, и то при положение, че имаш в състава Желанието на Гарет Бейл да действа в халфовата линия за сметка на крилото беше уважено от новия треньор на Реал Мадрид Рафаел Бенитес. Рекордният трансфер се надява, че в новата си роля зад гърба на централния нападател ще има възможност по-често да се озовава на стрелкова позиция и да бележи за разлика от десния фланг, където определено не се чувстваше добре през изминалите две години.В досегашните седем контроли от предсезонната подготовка на тима Бейл взе участие в шест от тях и като цяло не убеди, анализира "AS". Той записа общо 389 минути на терена, отправи 15 шута към вратата, от които само пет попаднаха в целта и вкара един единствен гол - срещу Тотнъм на Audi Cup. Това прави по един изстрел на всеки 26 минути игра и едва 6,66% успеваемост. Към попадението трябва да добавим и една асистенция към Карим Бензема срещу Манчестър Сити . И толкова…Налагането на Бейл на тази позиция, и то при положение, че имаш в състава Хамес Родригес Иско , би било оправдано само ако уелсецът увеличи показателите си в сравнение с предишните сезони. Самият футболист е наясно също така, че предстоящата кампания ще е решаваща за него относно бъдещето му в клуба, коментират още от "AS".

