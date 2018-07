Бейзбол Евакуация на "Ригли Фийлд" след победа на Къбс (видео) 10 август 2015 | 11:24 0 0 0 0 0



Малко по-късно бе спряно движението по минаващите зад стадиона улици "Уест Уейвланд Авеню" и "Норт Шефилд Авеню", а полицаи с кучета започнаха да претърсват трибуните и сервизните помещения на "Ригли". След по-малко от час мерките за сигурност бяха отменени, а говорителят на градската полиция Томас Суини разкри, че става дума за фалшива бомбена заплаха.







Предшествалият суматохата успех на Чикаго Къбс бе четвърти пореден за тима и трети поред в домакинската серия срещу действащия шампион Сан Франциско. Питчерът Джейк Ариета (W 13-6) изработи 7 ининга и 2/3 с 6 страйкаута и 4 хита без точка, а клоузърът Ектор Рондон (S 19) затвори мача с 3 страйкаута, след като напълни базите в 9-ия.



Атаката на "мечетата" вкара по 1 точка в първите две нападения срещу стартера на "гигантите" Джейк Пийви (L 2-5). В 1-вия ининг Крис Брайънт прибра Кайл Шуарбър с RBI-сингъл, а във 2-рия Адисън Ръсел изпрати саможертвен флай в центъра и откри коридор пред Ариета, който преди това удари троен хит.











Чикаго Къбс - Сан Франциско Джайънтс 2:0



ст. "Ригли Фийлд"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

САН ФРАНЦИСКО

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

ЧИКАГО КЪБС

1

1

0

0

0

0

0

0

Х

2

4

0

ОСТАНАЛИТЕ РЕЗУЛТАТИ В МЛБ ОТ 9 АВГУСТ:



Американска лига



Ню Йорк Янкис - Торонто Блу Джейс 0:2

Детройт Тайгърс - Бостън Ред Сокс 2:7

Кливланд Индиънс - Минесота Туинс 8:1

Канзас Сити Роялс - Чикаго Уайт Сокс 5:4

Лос Анджелис Ейнджълс - Балтимор Ориолс 5:4 (11 ининга)

Оукланд Атлетикс - Хюстън Астрос 5:4

Сиатъл Маринърс - Тексас Рейнджърс 4:2



Национална лига



Вашингтон Нешънълс - Колорадо Рокис 4:6

Милуоки Бруърс - Сейнт Луис Кардиналс 5:4

Аризона Дайъмъндбекс - Синсинати Редс 4:3 (10 ининга)

Сан Диего Падрес - Филаделфия Филис 3:5

Атланта Брейвс - Маями Марлинс 1:4

Питсбърг Пайрътс - Лос Анджелис Доджърс 13:6



Интерлига



Тампа Бей Рейс - Ню Йорк Метс 4:3





ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол"

