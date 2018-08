Бейзбол Милуоки натири Сан Диего с два тройни хоумръна на Крис Дейвис (видео) 07 август 2015 | 10:28 0 0 0 0 0



Левият аутфилдер Дейвис не бе удрял хоумрън от 18 юли, докато в 3-тия ининг тази нощ не прати топката на Одрисамер Деспайне (L 5-8) в булпена на гостите за 4:0. По-късно, в 8-ия той отново прехвърли оградата при двама рънери на база, този път срещу риливъра на Сан Диего Кевин Куокънбуш. "Това е резултатът от много работа напоследък. Работих доста върху суинга си", увери 27-годишният Дейвис.







Същевременно Гарса (W 6-12) метна 5 страйкаута и даде 2 бази за боли за 7 ининга, печелейки първа победа в последните си 3 старта за Милуоки. Така питчерът избегна възможността да се превърне в едва втория играч на позицията с 13 загуби този сезон след съотборника си Кайл Лоуш. Нощес Гарса позволи само единичен хит на Дерек Норис във 2-рия и соло хоумрън на Мелвин Ъптън-младши в 5-ия.



"Той контролираше много умело ситуацията – похвали стартера дори мениджърът на Падрес Пат Мърфи. – Когато имаше нужда от падаща топка, хвърляше я. Така и не ни даде шансове. Направи големи хвърляния във всички важни моменти. Пък и когато има такъв голям аванс в резултата отрано, човек като него знае отлично какво трябва да прави."











Милуоки Бруърс - Сан Диего Падрес 10:1



ст. "Милър Парк"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

САН ДИЕГО

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

2

0

МИЛУОКИ

1

0

3

3

0

0

0

3

Х

10

14

0

Крис Дейвис удари два тройни хоумръна, а Мат Гарса даде само два хита, в резултат на което закъсалият Милуоки Бруърс надигна глава и разгроми Сан Диего Падрес с 10:1 у дома в последната, четвърта среща от дългата серия между двата тима в Националната лига на МЛБ. За "пивоварите" това бе трета поредна победа, но едва четвърта в последните 10 мача и отборът остава последен в Централната дивизия. "Отчетата" пък се движат предпоследни на Запад.Левият аутфилдер Дейвис не бе удрял хоумрън от 18 юли, докато в 3-тия ининг тази нощ не прати топката на Одрисамер Деспайне (L 5-8) в булпена на гостите за 4:0. По-късно, в 8-ия той отново прехвърли оградата при двама рънери на база, този път срещу риливъра на Сан Диего Кевин Куокънбуш. "Това е резултатът от много работа напоследък. Работих доста върху суинга си", увери 27-годишният Дейвис.Същевременно Гарса (W 6-12) метна 5 страйкаута и даде 2 бази за боли за 7 ининга, печелейки първа победа в последните си 3 старта за Милуоки. Така питчерът избегна възможността да се превърне в едва втория играч на позицията с 13 загуби този сезон след съотборника си Кайл Лоуш. Нощес Гарса позволи само единичен хит на Дерек Норис във 2-рия и соло хоумрън на Мелвин Ъптън-младши в 5-ия."Той контролираше много умело ситуацията – похвали стартера дори мениджърът на Падрес Пат Мърфи. – Когато имаше нужда от падаща топка, хвърляше я. Така и не ни даде шансове. Направи големи хвърляния във всички важни моменти. Пък и когато има такъв голям аванс в резултата отрано, човек като него знае отлично какво трябва да прави."Милуоки Бруърс - Сан Диего Падрес

ОСТАНАЛИТЕ РЕЗУЛТАТИ В МЛБ ОТ 6 АВГУСТ:



Американска лига



Детройт Тайгърс - Канзас Сити Роялс 8:6

Ню Йорк Янкис - Бостън Ред Сокс 2:1

Торонто Блу Джейс - Минесота Туинс 9:3

Оукланд Атлетикс - Хюстън Астрос 4:5 (10 ининга)



Национална лига



Синсинати Редс - Сейнт Луис Кардиналс 0:3

Филаделфия Филис - Лос Анджелис Доджърс 8:10

Вашингтон Нешънълс - Аризона Дайъмъндбекс 8:3

Атланта Брейвс - Маями Марлинс 9:8

Чикаго Къбс - Сан Франциско Джайънтс 5:4





Детройт Тайгърс - Канзас Сити РоялсНю Йорк Янкис - Бостън Ред СоксТоронто Блу Джейс - Минесота ТуинсОукланд Атлетикс - Хюстън Астрос(10 ининга)Синсинати Редс - Сейнт Луис КардиналсФиладелфия Филис - Лос Анджелис ДоджърсВашингтон Нешънълс - Аризона ДайъмъндбексАтланта Брейвс - Маями МарлинсЧикаго Къбс - Сан Франциско Джайънтс Your browser does not support iframes. Your browser does not support iframes.

Още по темата

0 0 0 0 0 ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол" Прочетена 103

1