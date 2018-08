Покер Петте най-големи онлайн покер ръце през юли 2015 06 август 2015 | 16:07 0 0 0 1 0 Всяка седмица, PokerNews събира най-интересното от онлайн хай-стейкс игрите и с вече отминалия юли е време да видим кои бяха най-големите ръце през месеца. Всички топ попадения са от 18 юли в мач между Viktor "Isildur1" Blom и мистериозен играч известен само като "Doorbread." Мачът е на $250/$500 пот-лимит Омаха във Full Tilt и след края на сесията Blom излезе здраво напред, с почти $500,000 печалба. Ето и самите ръце. 5-та най-голяма ръка през юли – Пики носят на Blom $144,476 "Doorbread" ($87,242) отваря с $1,500 и след това плаща когато Blom ($72,238) трибетва до $4,500. Флоп . Blom залага $5,500, "Doorbread" рейзва до $25,500 и Blom рирейзва all in за $67,738. "Doorbread" плаща. "Doorbread":

Blom: Blom е флопнал два чифта с проекто нът флъш, а "Doorbread" има посредствен проекто флъш. Търн слага край на ръката давайки по-силен флъш на Blom и той прибира $144,476 след на ривъра. 4-та най-голяма ръка през юли – "Doorbread" взима късметлийски $152,490 "Doorbread" ($131,739) отваря с $1,500, Blom ($76,245) рейзва до $4,500 и "Doorbread" рирейзва до $13,500. Blom плаща и на двамата са пас. Търн . Blom повежда с $27,000 и след това плаща с останалите си $35,745 когато "Doorbread" рейзва до $108,000. Blom:

"Doorbread": Blom обръща два чифта и проекто флъш, но каро не му върши работа, защото "Doorbread" има проекто нът флъш. Въпросният флъш идва с ривър и Blom губи $152,490 в полза на "Doorbread." 3-та най-голяма ръка през юли – Супер ривър за "Doorbread" и $164,451 Blom ($85,721.50) рейзва до $1,500 и "Doorbread" ($82,225.50) рирейзва до $4,500. Blom вдига до $13,500 и "Doorbread" плаща. Флоп . "Doorbread" е пас, Blom залага $27,000, след което "Doorbread" чек-рейзва all in за $68,725. Blom плаща. Blom:

"Doorbread": И двамата флопват топ чифт с поп кикър, но все още има още две карти. Търн не променя нищо, но ривър носи на "Doorbread" Broadway и пот от $164,451. 2-та най-голяма ръка през юли – Blom пропуска флъш за $195,988 Във втората най-голяма ръка за месеца, "Doorbread" ($100,975) отваря с $1,500, Blom ($97,994) рейзва до $4,500 и "Doorbread" рирейзва до $13,500. Blom плаща. Флоп . Blom е пас, "Doorbread" залага $13,500 и Blom плаща. На търн и двамата са пас и след това на ривър Blom залага $54,000. "Doorbread" рейзва до $73,975 и Blom плаща с общо $70,994 за пот от $195,988. "Doorbread" обръща за флъш и Blom сгъва. Най-голямата ръка през юли – Blom печели $228,952 на ривъра Blom ($328,402) рейзва до $1,500 и плаща $4,500 рейза на "Doorbread" ($114,476). Флоп , "Doorbread" е пас, Blom залага $5,500 и "Doorbread" чек-рейзва до $17,500. Blom плаща. Търн , "Doorbread" залага $33,500 и Blom плаща. На ривър "Doorbread" влиза all in с $58,976 и Blom плаща, което натрупва $228,952 в пота. "Doorbread" обръща за топ сет, но Blom е по-силен с хваща стрейт на ривъра със своите . Ето и най-печелившите и губещи играчи през юли: Най-печеливши играчи от 1 до 31 юли Играч Сесии Ръце Печалба Viktor "Isildur1" Blom 76 6,432 $251,572 Ben "Sauce123" Sulsky 32 3,666 $194,518 John "dagunman" O'Shea 56 6,592 $161,598 Phil "RaiseOnce" Ivey 5 722 $150,993 "lautie" 27 964 $70,077 Най-губещите играчи от 1 до 31 юли Играч Сесии Ръце Загуба Jean-Robert "Jaqueline" Bellande 22 2,764 $150,448 "kkopghy" 45 5,148 $147,651 "candela2005" 45 2,017 $110,553 "fjutekk" 49 1,437 $104,491 Dani "supernova9" Stern 26 738 $95,967

