Левски Levski

Ботев (Враца) 0:2 Левски

последен:
05.08.2018

Дунав - Левски

следващ:
13.08.2018

създаване: 1914г.
стадион: Георги Аспарухов
президент: Спас Русев
треньор: Славиша Стоянович
web: Левски / bgclubs.eu

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›› Булевард

Футболист на Черно море с гореща фотосесия край морето

Полузащитникът на Черно море Дани Кики е доста суетен. Дори, когато е само по бански той държи да изглежда безупречно и успява да го постигне. Зеленоокият футболист привлече вниманието край морето, където очевидно ...

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БГ Футбол

Вихрен Манев ще ръководи мача Черно море - Левски

06 август 2015 | 12:30
Вихрен Манев ще ръководи мача Черно море - Левски
Вихрен Манев ще ръководи мача между Черно море и Левски. Ето всички назначения за 4-ия кръг на "А" група.


7 август, петък, 17:30 часа:

Монтана - Лудогорец Разград
главен съдия: Николай Йорданов Колев
асистенти: Георги Йорданов Дойнов, Петър Димчев Стойчевски
четвърти съдия: Димитър Божидаров Стоилов
допълнителни съдии: Станислав Тошев Ставров, Боян Георгиев Славков
съдийски набюдател: Йордан Динков Сталев

8 август, събота, 17:30 часа:

Черно море Варна - Левски
ГС: Вихрен Веселинов Манев
АС: Иво Величков Боев, Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Станимир Илков Илков
ДАС: Мартин Емилов Стоименов, Стефан Демирев Павлов
СН: Димитър Панайотов Костов

8 август, събота, 20 часа:

Локомотив Пловдив - Литекс Ловеч
ГС: Георги Василев Йорданов
АС: Веселин Мишев Добриянов, Георги Романов Караколев
4-ТИ: Мартин Руменов Ангелов
ДАС: Георги Кънчев Димитров, Георги Димитров Давидов
СН: Димитър Иванов Момиров

9 август, неделя, 17:30 часа:

Славия - Берое Стара Загора
ГС: Ивайло Иванов Стоянов
АС: Николай Иванов Марков, Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ: Иво Николаев Колев
ДАС: Таско Цанчев Тасков, Адриан Петров Петров
СН: Любчо Славчев Иванов

9 август, неделя, 20 часа:

Пирин Благоевград - Ботев Пловдив
ГС: Драгомир Димитров Драганов
АС: Диян Христов Вълков, Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ: Илиян Петров Капарашев
ДАС: Ангел Любенов Ангелов, Ангел Детелинов Баялцалиев
СН: Веселин Богданов Йорданов

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Спортни новини		 Прочетена 1420

Добави коментар ›› Коментари (6)

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PKN
(Гост) 6
отговор
07 август 2015 | 21:54

БФС отново не наказа Ивайло Стоянов, явно друг трябва да го накаже Рейтинг: 0 0

Цинго
(Гост) 5
отговор
07 август 2015 | 11:31

Берое - мангали. Обичаме Ви! Рейтинг: 0 0

xaxa
(Гост) 4
отговор
07 август 2015 | 10:48

е то тоя манев бате като го родила майка му и тои вместо да изплаче, казал МУУУУ... кво повече да говорим Рейтинг: 0 0

Съдията
(Гост) 3
отговор
06 август 2015 | 15:43

Всички знаем какъв е съдията - както казва Кобрата - с модерна сексуална ориентация. Рейтинг: 3 0

off...
(Гост) 2
отговор
06 август 2015 | 14:38

Пак ли чорбарски конспирации... Рейтинг: 0 2

подуенско говедо
(Гост) 1
отговор
06 август 2015 | 13:01

тез пак ли идват със личния си съдия Рейтинг: 5 1 


							
						


							
					

					
					
						






          

            

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                  Севлиево подчини Янтра (Полски Тръмбеш)

                 
                
              

              

                
                  
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                Локомотив (Пловдив)
              
            

            
            
            

              

                
                  
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                  Вратарят на Локо (Пд): Победихме с късмет

                 
                
              

              

                
                  
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                  Вижте лудата радост в съблекалнята на Локомотив след победата в Разград (видео)

                 
                
              

              

                
                  
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                  Акрапович: Затова футболът е велика игра

                 
                
              

              

                
                  
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                  Лудогорец на Аутори продължава да затъва, и Локо Пд се разправи с шампиона (видео + снимки)

                 
                
              

              

                
                  
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                  Сътресенията в Локомотив (Пд) продължават
                
                
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                  Локомотив (Пд) взе в групата две нови попълнения за мача с Лудогорец

                 
                
              

              

                
                  
                  Оставки в Локо (Пд)
                
                
                  Оставки в Локо (Пд)

                 
                
              

              

                
                  
                  Феновете на Локо (Пд) към Крушарски: Ще те изгоним от "Лаута" с всички средства
                
                
                  Феновете на Локо (Пд) към Крушарски: Ще те изгоним от "Лаута" с всички средства

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






Допингът за бразилските футболисти в Лудогорец
07 юни 2018

Видяхте ли само как го гледат? Всеки, който е присъствал вчера на представянето на новия старши треньор на Лудогорец - Пауло Аутори, е забелязал блясъка в очите на Марселиньо, когато се докосна до легендарния бразилски ...









							
							
						

						
						






Славиша Стоянович пред Sportal.bg: Левски е голям ...
30 юли 2018

Новият  треньор на Левски Славиша Стоянович коментира пред Sportal.bg, че няма  търпение да започне работа на стадион "Георги Аспарухов". Както е  известно, словенецът ще бъде представен утре официално за треньор на  ...









							
							
							
						









		
	













			
			
			

			


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