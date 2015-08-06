Вихрен Манев ще ръководи мача Черно море - Левски

|
|
Новини Видео Фотогалерия Програма Статистика Класиране Футболисти Успехи Стадион Треньор Президент
|
›› Булевард
Футболист на Черно море с гореща фотосесия край морето
Полузащитникът на Черно море Дани Кики е доста суетен. Дори, когато е само по бански той държи да изглежда безупречно и успява да го постигне. Зеленоокият футболист привлече вниманието край морето, където очевидно ...Виж още
|
БГ Футбол
Вихрен Манев ще ръководи мача между Черно море и Левски. Ето всички назначения за 4-ия кръг на "А" група.
7 август, петък, 17:30 часа:
Монтана - Лудогорец Разград
главен съдия: Николай Йорданов Колев
асистенти: Георги Йорданов Дойнов, Петър Димчев Стойчевски
четвърти съдия: Димитър Божидаров Стоилов
допълнителни съдии: Станислав Тошев Ставров, Боян Георгиев Славков
съдийски набюдател: Йордан Динков Сталев
8 август, събота, 17:30 часа:
Черно море Варна - Левски
ГС: Вихрен Веселинов Манев
АС: Иво Величков Боев, Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Станимир Илков Илков
ДАС: Мартин Емилов Стоименов, Стефан Демирев Павлов
СН: Димитър Панайотов Костов
8 август, събота, 20 часа:
Локомотив Пловдив - Литекс Ловеч
ГС: Георги Василев Йорданов
АС: Веселин Мишев Добриянов, Георги Романов Караколев
4-ТИ: Мартин Руменов Ангелов
ДАС: Георги Кънчев Димитров, Георги Димитров Давидов
СН: Димитър Иванов Момиров
9 август, неделя, 17:30 часа:
Славия - Берое Стара Загора
ГС: Ивайло Иванов Стоянов
АС: Николай Иванов Марков, Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ: Иво Николаев Колев
ДАС: Таско Цанчев Тасков, Адриан Петров Петров
СН: Любчо Славчев Иванов
9 август, неделя, 20 часа:
Пирин Благоевград - Ботев Пловдив
ГС: Драгомир Димитров Драганов
АС: Диян Христов Вълков, Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ: Илиян Петров Капарашев
ДАС: Ангел Любенов Ангелов, Ангел Детелинов Баялцалиев
СН: Веселин Богданов Йорданов
Още по темата
|
›› БГ Футбол
›› Live Scores
Няма мачове днес.
›› Локомотив (Пловдив)
Левски | ЦСКА | Лудогорец | Първа лига | Втора лига | Национални отбори по футбол | Купа на България | Англия | Испания | Италия | Германия | Франция | Русия | Шампионска лига | Лига Европа | Мачове на живо | Волейбол | Тенис | Формула 1 | Баскетбол
Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.
Fans on Facebook
Follow us on Twitter
Video on Youtube
Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group
(Гост) 6
отговор
БФС отново не наказа Ивайло Стоянов, явно друг трябва да го накаже Рейтинг: 0 0
(Гост) 5
отговор
Берое - мангали. Обичаме Ви! Рейтинг: 0 0
(Гост) 4
отговор
е то тоя манев бате като го родила майка му и тои вместо да изплаче, казал МУУУУ... кво повече да говорим Рейтинг: 0 0
(Гост) 3
отговор
Всички знаем какъв е съдията - както казва Кобрата - с модерна сексуална ориентация. Рейтинг: 3 0
(Гост) 2
отговор
Пак ли чорбарски конспирации... Рейтинг: 0 2
(Гост) 1
отговор
тез пак ли идват със личния си съдия Рейтинг: 5 1