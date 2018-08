Европейски футбол Венци Христов и компания довършиха "палача" на Лудогорец (видео) 06 август 2015 | 00:19 0 0 0 2 1



Резултатът от първата среща даваше спокойствие на домакините, а и Милсами не показа потенциал в атака, с който да притесни Шкендербеу. Освен това, още в 14-ата минута Андронич получи червен картон, а веднага след това Салихи вкара за 1:0. Точка на спора сложи Герхард Прогни в 55-ата минута.



ШКЕНДЕРБЕУ - МИЛСАМИ 2:0

1:0 Салихи (16)

2:0 Прогни (55)



