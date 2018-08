Авто Мания Благородната патина на легендарните модели Opel в Oldtimer Grand Prix 06 август 2015 | 12:24 0 0 0 0 0 Наследството на Opel в моторните спортове ще бъде показано на живо на 43 -тото изложение на класически автомобили Grand Prix на AvD (Automobilclub von Deutschland , Автомобилният клуб на Германия ) от 7 до 9 август в Нюрбургринг . Автомобилният производител от Рюселсхайм ще представи рали автомобили конструирани в период от 50 години , заедно с автомобили от Grand Prix от преди Първата Световна война , както и исторически и модерни туринг модели. По време на състезателния уикенд на легендарното трасе Айфел, Kadett A, Ascona A, Kadett C GT/E и Kadett E GSi ще се присъединят към новото GTC OPC от маратонския шампионат (VLN) за демонстрационните обиколки. Opel Rekord C, специална версия със 150 к.с. и две врати от Група 5 за туристически автомобили от 1968 година с незабравимото прозвище “Черната вдовица”, също ще бъде част от шоуто. Когато тези любимци на феновете не кръстосват пистите, ще станат обект на внимание на публиката като част от изложението на марката Opel в новия падок. На шоуто ще бъде показан и току-що коронованият победител в шампионата FIA ERC Junior, моделът ADAM R2 на рали шампиона Емил Бергвист. Славна ера в рали шампионата: постоянни в аматьорските надпревари, успешни на най-високо ниво Славната история на Opel в рали надпреварите започва с Kadett A. В началото на 60-те години на практика частните пилоти откриват спортния потенциал на Kadett A с 40 к.с. и взимат участие в ралита и маратонски състезания. Второто поколение на Kadett след това засилва позициите на Opel в аматьорските състезания, като същевременно с това представя марката и на голямата сцена на моторните спортове. Opel Kadett B Rallye Coupé на известния шведски пилот Андрес Куланд, който също ще бъде показан на шоуто, е израз на тогавашната рали ера. Негов наследник в рали спортовете е Kadett C GT/E. Валтер Рьол с Йохен Бергер в качеството на навигатор взимат участие в Световния рали шампионат през 1976 година с жълто-черен Kadett. Той е последван през 1986 година от Kadett E с предно предаване, който е близък до серийното производство модел със спецификация от Група A. През 1989 година Сеп Хайдер и Ферди Хинтерлайтнер спечелват Германския рали шампионат с Kadett GSi с мощност 220 к.с. – който също е част от колекцията на Opel Classic. Над компактния клас Ascona A също бележи успехи: през 1974 година Валтер Рьол и Йохен Бергер са европейски шампиони с Ascona A, а през 1975 година спечелват рали Акрополис, осигурявайки на Opel първата победа на марката в новия Световен рали шампионат. Оригиналната Ascona A на Рьол на изложението Oldtimer GP ще бъде звездата на подиума на Opel. Днес, 40 години след победата на рали Акрополис, ADAM R2 продължава традициите като европейски шампион на асфалт и чакъл, а GTC лети по асфалта на легендарната Северна дъга на Нюрбургринг в марковия шампионат OPC. Дълга състезателна история на писта: Opel се състезава от 1903 година Три състезателни автомобила създават мост между днешните GTC OPC и ранните дни на моторните спортове в Рюселсхайм. Opel Motorwagen 9/10 PS “System Darracq”, реконструирана от Opel Classic, участва в състезание на писта още през 1903 година, а Фриц Опел е зад волана на “Light” Class II категория (за автомобили с мощност до 10 к.с.) на пистата за състезания с коне Нидеррад във Франкфурт, Германия. Оригиналният автомобил Opel Grand Prix е от 1913 година. Този предшественик на днешните автомобили от Формула 1 е високотехнологично творение от този период и е оборудван с 4.0 литров, четирицилиндров двигател с 16 клапана (във форма на обърната буква V) и разпределителен вал в главата, задвижван от вертикален вал. Зеленият състезателен автомобил на Opel от 1914 година с двигател с работен обем 12.3 литра и мощност 260 к.с. е израз на най-върховното в разработването на Grand Prix автомобили в Рюселсхайм. Всички тези паметни автомобили ще заживеят нов живот на 2015 Oldtimer Grand Prix в Нюрбургринг. 0 0 0 0 0

