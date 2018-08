MySportal Тотнъм представи своя нов трети екип 05 август 2015 | 11:03 0 0 0 0 1



Екипът е в преобладаващ лилав цвят с ''V'' - образна яка. Сребристата шарка също присъства в ръкавите. Лилавият цвят е традиционен за шпорите, като те го използват повече от 20 години.



Новото облекло бе изпробвано за пръв път в снощния сблъсък срещу Реал Мадрид от турнира Ауди Къп, но не успя да донесе късмет на лондончани, които загубиха с 2-0.



От Under Amour изтъкват, че екипите са изработени с помощта на специалната технология HeatGear, която допринася за лекотата на материята и нейното бързо съхнене.



''Най - важното за нас е, че екипът е удобен и го чувстваме добре'', добави защитникът Ян Вертонген.



