Бейзбол Нелсон Крус се превръща в хоумрън легенда (видео) 05 август 2015 | 11:05 0 0 0 0 0



С постижението си Крус вече се нареди до хоумрън легенди като Хармън Килъбрю (1970), Франк Томас (1994), Бари Бондс (2001) и Чейс Ътли (2008), които са единствените други батери в историята на Висшата лига, удряли хоумръни в 5 последователни срещи два пъти в един сезон.







Освен това 35-годишният аутфилдер вече има 31 хоумръна през 2015 г. и така стана първият играч на "моряците" с повече от 30 удара над оградата след Ръсел Бранян (31) през 2009 г. А до края на настоящото първенство остават още 54 мача. Също така Нелсон е ударил 24 от своите хоумръни в гостувания на Маринърс, което е само с 5 по-малко от клубния рекорд, поставен от Кен Грифи-младши през 1997 г.



"Просто се надявам да не спира да ме изненадва", коментира мениджърът на Сиатъл Лойд Макклендън по адрес на Крус, който освен всичко е лидер в тима по коефициент на батиране (.323) и вкарани точки (67 RBI).







Тази нощ десният аутфилдер батира 2 от 4 с база за боли, а по 2 хита удариха още Робинсон Кано (3 RBI, 1 R), Марк Тръмбоу (2 R) и Брад Милър (2 R). Питчерът Роб Расмусен (W 1-0) заслужи първата си победа в МЛБ с перфектни ининг и 1/3 като смяна на стартера Видал Нуньо.



Своя дебют в Мейджър лийг направи талантът на Колорадо Джон Грей, избран под №3 в драфта през 2013 г. 23-годишният десничар издържа 4 ининга с 5 хита и 3 точки, а влезлият на негово място Крисчън Фридрих (L 0-3) се оказа виновен за загубата на "скалистите" заради пуснатите 2 точки за 2 ининга.











Колорадо Рокис - Сиатъл Маринърс 4:10



ст. "Куурс Фийлд"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

СИАТЪЛ

2

0

0

1

0

2

1

3

1

10

14

0

КОЛОРАДО

1

0

0

2

0

1

0

0

0

4

9

2

ОСТАНАЛИТЕ РЕЗУЛТАТИ В МЛБ ОТ 4 АВГУСТ:



Американска лига



Ню Йорк Янкис - Бостън Ред Сокс 13:3

Торонто Блу Джейс - Минесота Туинс 3:1

Детройт Тайгърс - Канзас Сити Роялс 1:5

Тексас Рейнджърс - Хюстън Астрос 4:3

Чикаго Уайт Сокс - Тампа Бей Рейс 3:11

Оукланд Атлетикс - Балтимор Ориолс 5:0

Лос Анджелис Ейнджълс - Кливланд Индиънс 0:2 (12 ининга)



Национална лига



Вашингтон Нешънълс - Аризона Дайъмъндбекс 5:4

Питсбърг Пайрътс - Чикаго Къбс 0:5

Филаделфия Филис - Лос Анджелис Доджърс 6:2

Маями Марлинс - Ню Йорк Метс 1:5

Атланта Брейвс - Сан Франциско Джайънтс 3:8

Синсинати Редс - Сейнт Луис Кардиналс 3:2

Милуоки Бруърс - Сан Диего Падрес 4:1





