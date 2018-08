Европейски футбол Апоел и Динамо (Загреб) на крачка от Шампионската лига 04 август 2015 | 22:44 0 0 0 2 1 Кипърският Апоел и Динамо (Загреб) минаха през иглени уши, но успяха да се класират за последния кръг на квалификациите за Шампионската лига. Апоел загуби с 0:1 от датския Мидтиланд в Никозия, но продължава напред благодарение на успеха си с 2:1 в първия мач.



Хърватският тим пък направи 3:3 като гост на норвежкия Молде, но също така продължи благодарение на правилото за повече голове на чужд терен след 1:1 в Загреб. Домакините могат да съжаляват много, тъй като пропуснаха две дузпи през първото полувреме, а през второто получиха и трета, но този път успяха да я реализират.



Апоел - Мидтиланд 0:1

0:1 - Святченко (3)



Молде - Динамо (Загреб) 3:3

0:1 - Пяча (17)

0:2 - Адеми (20)

0:3 - Рог (22)

1:3 - Хусаин (43)

2:3 - Елюнуси (52-дузпа)

3:3 - Камара (75)

